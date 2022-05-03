Ковидной пневмонией за сутки заболели три человека в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Минздрав обновил данные по заболеваемости в стране пневмонией с признаками коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

За сутки зафиксировано три случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 10 случаев выздоровления.

Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших – 88 985, летальных случаев – 5 353, выздоровевших – 82 790.

Ранее сообщалось, что за сутки в Казахстане зарегистрировано три новых случая заболевания КВИ и 12 человек выздоровели от коронавируса.















Фото: donorstvo.org