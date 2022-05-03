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    11:19, 03 Май 2022 | GMT +6

    Ковидной пневмонией за сутки заболели три человека в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Минздрав обновил данные по заболеваемости в стране пневмонией с признаками коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

    За сутки зафиксировано три случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 10 случаев выздоровления.

    Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших – 88 985, летальных случаев – 5 353, выздоровевших – 82 790.

    Ранее сообщалось, что за сутки в Казахстане зарегистрировано три новых случая заболевания КВИ и 12 человек выздоровели от коронавируса.


    Фото: donorstvo.org


    Теги:
    Коронавирус в РК Здравоохранение
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