11:19, 03 Май 2022 | GMT +6
Ковидной пневмонией за сутки заболели три человека в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Минздрав обновил данные по заболеваемости в стране пневмонией с признаками коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Coronavirus2020.kz.
За сутки зафиксировано три случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 10 случаев выздоровления.
Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших – 88 985, летальных случаев – 5 353, выздоровевших – 82 790.
Ранее сообщалось, что за сутки в Казахстане зарегистрировано три новых случая заболевания КВИ и 12 человек выздоровели от коронавируса.
Фото: donorstvo.org