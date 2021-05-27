Ковёр с портретом Сакена Сейфуллина подарили жезказганскому музею

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – В Жезказганском историко-археологическом музее подвели итоги акции «Оставь своё имя в истории: Подари музею 30 экспонатов». Мероприятие было организовано в рамках празднования 30-летия Независимости РК и Международного дня музеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С января по май музейный фонд пополнился 60 ценными и редкими экспонатами. Жители Улытау-Жезказганского региона откликнулись на акцию и принесли в дар вещи, хранившиеся долгими годами. Это и предметы быта, фотоснимки, сувениры ручной работы, книги. Некоторые из вещей принадлежат известным жезказганцам.

На выставке новых экспонатов можно было увидеть ковёр с изображением основателя казахской литературы Сакена Сейфуллина. Его соткали в Аркалыке к столетию поэта-писателя. И всё это время он украшал дом ветерана образования Кабдена Абилькайырова.

Ветеран труда Сейткасым Мырзатов передал в архивный фонд музея пальто главного редактора Казахской советской энциклопедии академика, профессора Мухаметжана Каратаева.

Жезказганский фотограф Виктор Шавнев и редактор газеты «Жезказганский вестник» Эльвира Алпанбаева отдали цифровой архив фотографий. Он собирался в течение 13 лет. Здесь и визиты первых лиц государства, и встреча космонавтов, и самые знаковые события города.

«Этот материал имеет не только историческую ценность, но и практическую. Мы часто проводим выставки и мероприятия, теперь не нужно искать фотографии», – поделилась директор музея Раушан Капарова.

Среди предметов быта рабочий магнитофон из 80-х годов, сифон для газировки. Жезказганский учитель Бахыт Махатова в дар потомкам передала медицинскую энциклопедию и сервиз, который был популярен в 70–80-х годах прошлого столетия.

Акция «Оставь своё имя в истории» проводится более 15 лет, и каждый год музей пополняется новыми экспонатами. В прошлом году жезказганцы отдали в фонды 130 уникальных предметов.