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    03:00, 27 Май 2021 | GMT +6

    Ковёр с портретом Сакена Сейфуллина подарили жезказганскому музею

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    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – В Жезказганском историко-археологическом музее подвели итоги акции «Оставь своё имя в истории: Подари музею 30 экспонатов». Мероприятие было организовано в рамках празднования 30-летия Независимости РК и Международного дня музеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С января по май музейный фонд пополнился 60 ценными и редкими экспонатами. Жители Улытау-Жезказганского региона откликнулись на акцию и принесли в дар вещи, хранившиеся долгими годами. Это и предметы быта, фотоснимки, сувениры ручной работы, книги. Некоторые из вещей принадлежат известным жезказганцам.

    На выставке новых экспонатов можно было увидеть ковёр с изображением основателя казахской литературы Сакена Сейфуллина. Его соткали в Аркалыке к столетию поэта-писателя. И всё это время он украшал дом ветерана образования Кабдена Абилькайырова.

    Ветеран труда Сейткасым Мырзатов передал в архивный фонд музея пальто главного редактора Казахской советской энциклопедии академика, профессора Мухаметжана Каратаева.

    Жезказганский фотограф Виктор Шавнев и редактор газеты «Жезказганский вестник» Эльвира Алпанбаева отдали цифровой архив фотографий. Он собирался в течение 13 лет. Здесь и визиты первых лиц государства, и встреча космонавтов, и самые знаковые события города.

    «Этот материал имеет не только историческую ценность, но и практическую. Мы часто проводим выставки и мероприятия, теперь не нужно искать фотографии», – поделилась директор музея Раушан Капарова.

    Среди предметов быта рабочий магнитофон из 80-х годов, сифон для газировки. Жезказганский учитель Бахыт Махатова в дар потомкам передала медицинскую энциклопедию и сервиз, который был популярен в 70–80-х годах прошлого столетия.

    Акция «Оставь своё имя в истории» проводится более 15 лет, и каждый год музей пополняется новыми экспонатами. В прошлом году жезказганцы отдали в фонды 130 уникальных предметов.

    Теги:
    Культура Карагандинская область История Казахстана
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