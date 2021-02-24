Коттедж сгорел из-за тепловой пушки в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау из-за тепловой пушки с газовым баллоном полностью сгорел коттедж, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На телефон экстренной службы поступило сообщение, что по ул. Д.Суйесинова горит коттедж. При прибытии к месту вызова сил и средств департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области было установлено, что открытым огнем горит двухэтажный жилой дом. Причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации обогревательного прибора: владельцы подключили тепловую пушку к газовому баллону. В результате произошел хлопок. Жилой двухэтажный дом сгорел полностью. В тушении пожара было задействовано 5 единиц техники и 24 личного состава, работало 5 стволов», - рассказали в пресс-службе ДЧС области.