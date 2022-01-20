Котлы на биомассе установят в четырех школах Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В районах Северо-Казахстанской области к центральному теплоснабжению подключены 38% многоквартирных жилых домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На коллегии управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства руководитель ведомства Бахыт Ильясов сообщил, что еще предстоит подключить 430 домов почти на 4,5 тысячи квартир. Восстанавливать центральное отопление в районах начали в 2019 году. За это время подключили 97 многоквартирных жилых домов, в которых живут около 4 тысяч человек.

«Завершается модернизация тепловой трассы в райцентре Тайынша, что позволит дополнительно подключить жилые дома, объекты бизнеса и проектируемый дом культуры на 300 мест. В селе Саумалколь Айыртауского района по проекту «Ауыл – Ел бесігі» завершается строительство новой центральной котельной взамен двух изношенных. Планируем запустить центральную котельную в селе Арыкбалык, будут подключены четыре многоквартирных жилых дома, десять частных домов для переселенцев, больница, сельский акимат, школа», - проинформировал Б. Ильясов.

С прошлого года строят центральную котельную в селе Новоишимское. Отопление будет стабильным в 29 жилых домах на 1,4 тысячи квартир, дополнительно подключат еще 57 многоквартирных домов.

В этом году начнут строительство 1,7 км тепловых сетей в райцентре Бесколь Кызылжарского района.

«Продолжается установка котельных на биомассе. По области успешно работают 125 котлов, переведены 82 бюджетных учреждения. Экономия составила 260 млн тенге. В качестве примера можно привести Есильский район, где в селе Явленке центральную котельную частично перевели на котлы, работающие на соломе. Затраты бюджета района на покупку угля снизились с 55 млн до 25,5 млн тенге. В этом году по проекту государственно-частного партнерства планируется перевод котельных четырех школ Петропавловска, работающих на угле и электроэнергии, на биомассу. Реализация проекта позволит экономить 30 млн тенге ежегодно», - сказал Б. Ильясов.





Фото: goo.gov.kz