Котировки нефти составили 34 доллара за баррель на 9 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На мировых товарных рынках наблюдается значительное снижение цен на нефть и металлы. Об этом заявил министр национальной экономики РК Руслан Даленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 9 марта текущего года котировки нефти составили 34 доллара за баррель. Это в два раза ниже по сравнению с началом года. При этом внутридневное значение доходило до 31 доллара за баррель. Цены на металлы также демонстрируют снижение. Цены на цинк понизились на 16%, медь – на 12%, железную руду – на 4%, ферросплавы – на 1,2%», - сказал Руслан Даленов в ходе заседания Правительства.





Он отметил, что на мировых рынках капитала наблюдается высокая волатильность. Так, с начала года американские биржевые индексы снизились на 14%, европейские индексы – 15%, китайские индексы – 13%. Данные тенденции отражают высокую неопределенность на внешних рынках.





«В текущем периоде обновлен кредитный рейтинг Казахстана. Международные рейтинговые агентства подтвердили суверенные кредитные рейтинги Казахстана на уровне «BBB». Прогноз сохранен на уровне «стабильный»», - добавил Р. Даленов.