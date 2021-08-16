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Котики против наркотиков: в Павлодарской области борются с наркограффити

16 Августа 2021 16:30
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Котики против наркотиков: в Павлодарской области борются с наркограффити

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Рейды по закрашиванию незаконной рекламы наркотических средств в Павлодаре, Экибастузе и Аксу были организованы департаментом полиции региона при поддержке партии «Nur Otan» и городских акиматов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

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Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области, в мероприятии приняли участие волонтеры добровольно-поискового отряда «VITA», молодежного крыла «Jas Otan» партии «Nur Otan», Центра развития молодежных инициатив, ОО «Красный полумесяц», бойцы молодежного студенческого отряда «Жасыл ел» и ОФ «New Life PLUS».

«Данные мероприятия направлены на профилактику наркопреступлений. Помощь оказывают волонтеры и неравнодушные жители области. Чтобы немного украсить стены домов, где были закрашены наркограффити, мы трафаретом наносили рисунок котенка», – рассказала начальник отдела управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Павлодарской области Ирина Тимиргалиева.

Стоит отметить, что в областном центре реализуется общественная инициатива «Павлодар – город без наркотиков», деятельность которой направлена на антинаркотическую пропаганду, популяризацию здорового образа жизни и формирование у населения нетерпимого отношения к наркотикам. В ее состав вошли представители правоохранительных и государственных органов, волонтеры, неправительственные организации, представители бизнес-сектора и неравнодушные к проблеме жители области.
В пресс-службе департамента полиции региона напоминают: если вы стали свидетелем подобных нарушений закона, то незамедлительно звоните на 102 или на телефон доверия: 8 (7182) 39-10-38, либо воспользуйтесь мобильным приложением «Police 102».


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#Павлодарская область   #Борьба с наркотиками  
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