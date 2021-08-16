Котики против наркотиков: в Павлодарской области борются с наркограффити

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Рейды по закрашиванию незаконной рекламы наркотических средств в Павлодаре, Экибастузе и Аксу были организованы департаментом полиции региона при поддержке партии «Nur Otan» и городских акиматов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области, в мероприятии приняли участие волонтеры добровольно-поискового отряда «VITA», молодежного крыла «Jas Otan» партии «Nur Otan», Центра развития молодежных инициатив, ОО «Красный полумесяц», бойцы молодежного студенческого отряда «Жасыл ел» и ОФ «New Life PLUS».