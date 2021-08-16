Котики против наркотиков: в Павлодарской области борются с наркограффити
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Рейды по закрашиванию незаконной рекламы наркотических средств в Павлодаре, Экибастузе и Аксу были организованы департаментом полиции региона при поддержке партии «Nur Otan» и городских акиматов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области, в мероприятии приняли участие волонтеры добровольно-поискового отряда «VITA», молодежного крыла «Jas Otan» партии «Nur Otan», Центра развития молодежных инициатив, ОО «Красный полумесяц», бойцы молодежного студенческого отряда «Жасыл ел» и ОФ «New Life PLUS».
Стоит отметить, что в областном центре реализуется общественная инициатива «Павлодар – город без наркотиков», деятельность которой направлена на антинаркотическую пропаганду, популяризацию здорового образа жизни и формирование у населения нетерпимого отношения к наркотикам. В ее состав вошли представители правоохранительных и государственных органов, волонтеры, неправительственные организации, представители бизнес-сектора и неравнодушные к проблеме жители области.
В пресс-службе департамента полиции региона напоминают: если вы стали свидетелем подобных нарушений закона, то незамедлительно звоните на 102 или на телефон доверия: 8 (7182) 39-10-38, либо воспользуйтесь мобильным приложением «Police 102».
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