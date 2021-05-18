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Котельные внутри школ представляют угрозу жизни учащихся - Минобразования

18 Мая 2021 17:49
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Котельные внутри школ представляют угрозу жизни учащихся - Минобразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Котельные, расположенные в школах, представляют угрозу жизни учащихся. Об этом сказала председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки РК Майра Мелдебекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам председателя Комитета, только 11,3% общеобразовательных организаций страны, или 823 организации, подключены к базе Центра оперативного управления Министерства внутренних дел. В школах работают 25 640 вахтеров и сотрудников охраны. Также 6,4% школ находятся в ведении специализированной охранной службы.

«В пяти регионах не предусмотрена специализированная охранная служба - в Алматинской, Жамбылской, Костанайской областях и городах Шымкент и Кызылорда. Только в 14% школ имеется «тревожная кнопка». Это означает, что в 6 152 школах не имеется «тревожной кнопки». Поэтому каждая организация образования должна взять информацию на контроль и осуществить их реализацию», - сказала Майра Мелдебекова в ходе аппаратного совещания МОН.

Кроме того, председатель Комитета отметила, что котельные, расположенные внутри школы, представляют угрозу для жизни учащихся.

«Такие котельные выявлены в 256 школах страны, в том числе в 9 школах города и 247 сельских школах. Большинство из них расположены в Акмолинской, Костанайской, Актюбинской и Туркестанской областях. Мы разработали дорожную карту по данному вопросу. Согласно дорожной карте, в 2021-2022 годах эти работы должны быть полностью завершены во всех регионах и котельные должны быть выведены в безопасное место», - отметила М. Мелдебекова.

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#Образование   #Баян Есентаева   #МОН  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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