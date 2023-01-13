Котельные в пострадавших от ЧС городах Жанатас и Каратау обеспечивают бесперебойное теплоснабжение

13 Января 2023, 18:42

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Продолжаются восстановительные работы в двух пострадавших от урагана районах Жамбылской области – Сарысуском и Таласском. В этих регионах ликвидируют последствия чрезвычайной ситуации природного характера - восстанавливают электросети, теплоснабжение, ремонтируют пострадавшие социальные и жилые объекты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы главы региона, на сегодняшний день в Таласском и Сарысуском районах восстановительные работы идут полным ходом.

В городе Жанатасе Сарысуского района проводится капитальный ремонт семи пострадавших объектов. По поручению главы региона для завершения работ в установленные сроки задействованы местные подрядчики, уже выполнено 60 - 70% объема работ. Коммунальные предприятия Жанатаса работают в штатном режиме. В районном центре все 97 многоэтажных жилых домов подключены к электричеству.

В Сарысуском районе ураган повредил 62 км электросетей из 726 км, обрушил 240 из 10,5 тыс. столбов электропередач. Это вызвало помехи в распределении соответствующего напряжения в электросетях, поэтому ГКП «Жанатас-Су-Жылу» было вынуждено прекратить работу. До нормализации ситуации был подключен дизельный генератор, обеспечена подача воды.

Работы по восстановлению электросетей в Сарысуском районе проводятся на 270 объектах электроснабжения. На данный момент восстановлено 91 км линий электропередач из 100 км.

В городе Каратау Таласского района в ряде многоэтажных домов ураган повредил кровли, сейчас проводится капитальный ремонт с полной заменой кровли на 13 пострадавших зданиях, а на одном объекте ведется текущий ремонт. На всех объектах завершены демонтажные работы, закуплены необходимые строительные материалы, ведутся строительно-монтажные работы.

Жители города Каратау полностью обеспечены питьевой водой, теплом, электричеством. Для бесперебойной подачи питьевой воды подключены генераторы. В населенных пунктах Таласского района восстанавливают электрические сети на объектах водоснабжения.

Помимо этого, полностью восстановлены электрические сети в селе Есейхан Таласского района (170 абонентов). Для обеспечения электроэнергией 143 абонентов в селе Каскабулак и 76 абонентов в селе Караой подключены генераторы. По направлению Есейхан - Караой ведутся работы по восстановлению 40 электрических столбов и ремонту электрических сетей ВЛ-10 КВТ. Задействовано 56 сотрудников, 11 единиц техники.

На сегодняшний день в пострадавших от ЧС природного характера районах имеется достаточный запас продовольствия. Котельные в городах Жанатас и Каратау работают в обычном режиме и обеспечивают бесперебойное теплоснабжение жилых домов. Проводится работа по оценке материального ущерба, отметили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, в Сарысуском и Таласском районах был введен режим чрезвычайной ситуации природного характера, после того как 3 - 4 января ураган сорвал крыши с домов, повалил столбы линий электропередач, повредил здания.