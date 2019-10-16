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Котельная детского сада обрушилась в Мангистау

16 Октября 2019 09:10
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Котельная детского сада обрушилась в Мангистау

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Котельная на территории детского сада обрушилась из-за взрыва газового баллона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС.

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«15 октября в 20:00 в селе Акшукур Тупкараганского района Мангистауской области в отдельно стоящей котельной на территории частного детского сада «Балапан» произошел хлопок паровоздушной смеси. В результате чего произошло обрушение стены и кровли на площади 6 кв.метров», - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет. Обстоятельства происшествия выясняются.

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Ключевые слова: Происшествия, Мангистауская область,
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