«Котел» или «Черная касса»: Генпрокуратура напомнила об уголовной ответственности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В последнее время в соцсетях и месенджерах распространяются рассылки – приглашения на игру «Котел» или «Черная касса». В связи с этим Генеральная прокуратура напомнила гражданам об уголовной ответственности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Как следует из смс-сообщений, суть игры заключается во внесении определенной суммы денег и приведении с собой других лиц. Следовательно, деньги поступают только за счет постоянного привлечения новых участников. Участник вносит средства, затем привлекает новых людей — пирамида растет. Возможно, верхушка действительно может заработать. А низы пирамиды ничего не получают — они доверчиво пожертвовали свои деньги тем, кто стоит на ступеньку выше пирамиды. Тем самым, в действиях организаторов этой схемы усматриваются признаки «финансовой пирамиды» — мошеннической схемы получения дохода», - говорится в сообщении.

В ведомстве перечислили признаки «финансовой пирамиды»:

Во-первых, обещание высокой доходности, быстрого обогащения, получения быстрой прибыли, намного выше рыночного уровня.

Во-вторых, отсутствие у организаторов специальных лицензий, тогда как деятельность на финансовых рынках подлежит обязательному государственному лицензированию.

В-третьих, агрессивная реклама при отсутствии реальной инвестиционной деятельности.

«В этой связи прокуратура города Нур-Султана напоминает об уголовной ответственности по ст.217 (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой) УК в отношении создателей и руководителей деятельности по извлечению незаконного дохода», - отметили в пресс-службе.

Жителям столицы органы прокуратуры настоятельно рекомендуют не вовлекаться в сомнительные с точки зрения способы извлечения дохода.