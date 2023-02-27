Косулю спасли от гибели в снегу в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанские спасатели не дали погибнуть косуле в дачном поселке. По их словам, на такой вызов выезжали впервые, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, на «112» позвонили горожанка, которая сообщила, что в дачном поселке, недалеко от реки Есиль, лежит беспомощная косуля. На место выехал оперативно-спасательный отряд во главе с опытным спасателем Айболом Отарбаевым.

«Приехали, когда уже начало смеркаться. Прошли 200 метров, справа увидели косулю, недвижно лежащую на снегу. Она даже не повернула головы. Когда мы подошли, только пряла ушами. Рядом лежало надкусанное яблоко. Видимо, добрые люди подкармливали. Животное вело себя смирно. Связывать её не пришлось. Несли на руках, затем на тряпичных носилках-волокушах. Аккуратно погрузили в «ГАЗель» и передали егерям», - рассказал главный спасатель Досым Жуманов.

На теле косули повреждений не обнаружили. Дачники рассказали спасателям, что косулям досаждали собаки.

«На счету спасателей, помогавших косуле - Айбола Отарбаева, Самата Ахметжанова, Карима Байтуханова и Едиля Зикрина не один десяток выездов. Бывало, что помогали собачкам, лебедям. Но на косулю выезжали впервые. Ребята говорят, что животные и птицы почти не сопротивляются, как будто понимают, что их не обидят, а постараются помочь», - отметили в пресс-службе.

В этом году косули забредают даже в центр Петропавловска. Специалисты говорят, что связано это с миграцией животных из приграничных территорий РФ.