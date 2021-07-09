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Косуля застряла в заборе одного из дворов в Уральске

Автор:  
Арайлым Мұрат
9 Июля 2021, 14:48
Косуля застряла в заборе одного из дворов в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральск пробралась дикая косуля. Она застряла в заборе одного из дворов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Департаменте по ЧС Западно-Казахстанской области прокомментировали данное происшествие. Это случилось 9 июля в районе Назарбаев интеллектуальной школы по улице Московской. В 10:14 часов местные жители увидели, как косуля застряла в заборе двора, и сообщили о том, что ее нужно освободить.

Сотрудники оперативно-спасательной группы (4 человек, 1 техника) освободили косулю, залечили рану, отпустили в лес в окрестности Трекинского села. Операцию по спасению завершили в 11:15 часов. По словам местных жителей, возможно косуля заблудилась и так пробралась в город.


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