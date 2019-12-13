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Косуля бегала по улицам Усть-Каменогорска

13 Декабря 2019 08:39
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Косуля бегала по улицам Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - По улицам Усть-Каменогорска бегала дикая косуля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

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В пресс-службе рассказали, что 12 декабря около 14 часов поступило сообщение, что по трамвайным путям по проспекту Абая бегает косуля.

«Сотрудники полиции выехали на место вызова, но не нашли животное», - пояснили в пресс-службе ДП ВКО. После ее видели в одном из жилых дворов города. Зоологи предполагают, что косуля отбилась от стаи и забрела в город, а возможно сбежала из какого-нибудь хозяйства. Судя по видео, которое гуляет в соцсетях, животное молодое. Напомним, что летом этого года в город Семей забрел дикий лось, который через окно ворвался в библиотеку спортивного колледжа.

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область,
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Автор:

Орал Ерланулы

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