Косули бегают по улицам Петропавловска

14 Января 2023, 02:42

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жители Петропавловска заметили на улицах города косуль. Горожане предположили, что животные идут к людям из-за голода, инспекторы утверждают, что причина в миграции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кадры с косулями, разгуливающими по окраинным улицам Петропавловска и в пригородных селах, появились в социальной сети. Пользователи обращались к егерям с просьбой обратить внимание на якобы голодных животных. Кто-то предположил, что таким образом они прячутся от браконьеров.

В областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира пояснили, что идет массовая миграция косули. Маршрут проходит по северу области из приграничной территории Российской Федерации.

«Особенностью мигрирующих косуль является то, что они, как правило, держатся группами по 5-10, иногда до 100 особей. Они абсолютно спокойно относятся к присутствию человека и транспорта, не боятся заходить в населенные пункты. После консультаций с охотоведами Тюменской области выяснили, что на приграничных с Казахстаном территориях России в ноябре прошлого года тоже отмечалось массовое скопление косули с последующей миграцией к территории региона», - прокомментировали в инспекции.

Сотрудники ведомства отметили, что причиной массовой миграции могли послужить неблагоприятные погодные условия на территории Тюмени: снег с дождем, после которых наступили морозы. Образовавшаяся наледь сделала невозможным добычу естественных кормов копытным животным. Еще одной причиной миграции может являться массовая распашка залежных земель на приграничной территории Тюменской области, что снизило кормовую пригодность угодий для косули.

В инспекции добавили, что заинтересованные ведомства в усиленном режиме проводят мониторинг состояния популяции диких животных и их подкормку. Сено, зерноотходы, соль, кормовые веники кладут к местам кормления и прочищают к ним дорогу.

Ранее сообщалось, что сотни сайгаков заполонили улицы одного из сел в Улытауской области. По мнению экологов, случай уникальный, ведь степные антилопы в Центральном Казахстане - большая редкость, к тому же зимой они обычно мигрируют на юг.

Фото: pkzsk.info