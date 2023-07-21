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    Косуленка спасли от гибели в степном пожаре в СКО

    21 Июля 2023, 10:47

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Спасатели Северо-Казахстанской области во время тушения природного пожара в Акжарском районе обнаружили на выжженной земле детеныша косули, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, косуленок лежал на земле судорожно дергался, прял ушами, ожогов на теле не было видно.

    «Надышался дымом, потерял ориентацию. Мог погибнуть. К тому же надвигалась пыльная буря, он бы ее не перенес. Завернули его в боевку, отнесли в машину. Стали поить водой из бутылочки – ожил, и тогда стал кричать. Успокаивали всем коллективом», - рассказал командир отделения Дастан Абильгазин.

    Детеныша передали пожарным другой части - № 5, которые передвигались на «вахтовке». К вечеру косуленок, которому было примерно 4-5 месяцев, поправился и стал проситься на волю.

    «Я подал из машины косуленка своему коллеге – пожарному-спасателю Конысбаю Омару, он выпустил его в степь. Но детёныш вернулся обратно. Видимо, почувствовал заботу о себе, не захотел оставаться один в степи», - прокомментировал командир отделения части, старший сержант гражданской защиты Асхат Жасуланов.

    Крупный природный пожар произошел в нескольких километрах от села Тугуржап. Горела сухая трава на площади в 750 га.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Пожар ДЧС Животные Спасение
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