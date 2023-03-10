Косуль отлавливают в центре Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Косули продолжают забредать на территорию Петропавловска. Животных отлавливают и выпускают на свободу подальше от города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления природных ресурсов и регулирования природопользования, в прошлые выходные петропавловцы позвонили в ведомство и сообщили о косулях, гуляющих по городу.

«Первое животное находилось в районе стадиона «Карасай». Косулю поймали возле бассейна «Дельфин». Второе животное забрело на территорию наркологического диспансера в микрорайоне «Кирпичный». Обеих косуль выпустили на территории охотничьего хозяйства «Пригородное» в естественную среду обитания. Благодаря неравнодушным гражданам и сплоченным действиям сотрудников государственных учреждений их удалось спасти. В случае обнаружения диких животных на территории населенных пунктов просим сообщить по номерам (7152)46-41-31, 53-36-35», - отметили в управлении.

Пока одни спасают косуль, другие безжалостно их отстреливают. В том числе на территории населенных пунктов.

По информации пресс-службы департамента полиции, 43-летний житель Кызылжарского района, который убил косулю прямо в селе, понесет уголовную ответственность. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 3 000 МРП (более 10 млн тенге) либо лишения свободы на срок до 3 лет.

Недавно полицейские задержали подозреваемых в отстреле почти 50 косуль.