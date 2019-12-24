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Костюм «175-летие Абая» стал одним из лучших на елке акима СКО

24 Декабря 2019 13:43
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Костюм «175-летие Абая» стал одним из лучших на елке акима СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Во Дворце школьников Петропавловска прошла елка акима Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На елку приехали 200 ребятишек из всех районов области и города Петропавловска. По словам руководителя управления образования Гульмиры Каримовой, это одаренные и талантливые дети, которые по итогам полугодия добились высоких результатов в обучении, и дети из социально уязвимых слоев населения.


Все маленькие североказахстанцы – в ярких костюмах. Ежегодно регион удивляет новогодними нарядами. В этом году тоже были необычные костюмы. Среди них «Улы дала» (Гран-при), «175-летие Абая», «Год волонтера», «Батыр», «Жал басы»и другие.

Костюм «175-летие Абая», который занял первое место, представляла четвероклассница Карина Пчелинцева. Девочка говорит, что над ее образом четыре дня трудились педагоги специальной коррекционной школы-интерната №2 для детей с ограниченными возможностями города Петропавловска.


«Мне нравится читать. Я знаю, кто такой Абай, и прочитала его «Времена года». И костюм мне мой тоже очень нравится», - улыбается Карина.

Тема новогодней программы, кстати, обозначена как «Времена года».

«Театрализованное представление – это путешествие по временам года. В нашей области активно развивается туризм. Символичные подарки будет дарить детям Дед Мороз. Это туристический рюкзак. В него входит коврик для отдыха, компас, термос и многое другое, что необходимо в путешествии. Получат дети сладкий подарок, книгу «Абай» и открытку от имени Главы государства», - сказала Г. Каримова.




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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Общество,
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Автор:

Олеся Жуковень

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