Кости двух человек и носорога ледникового периода обнаружены в СКО

Происшествие произошло 8 сентября.

По информации пресс-службы департамента полиции СКО, вблизи села Бесколь Кызылжарского района оператор экскаватора, производивший раскопки карьера, извлек из земли кости.

— На костях не обнаружено признаков криминального характера. Для установления их происхождения и иных связанных с этим обстоятельств назначена экспертиза. Итоговое решение будет принято по результатам экспертизы, — сообщили представители полиции.

На место события также прибыл известный археолог Анатолий Плешаков.

— Черепа двух человек относятся к раннему периоду, пока сказать трудно. А третий череп принадлежит шерстистому носорогу. Это животное, жившее в ледниковый период, тело которого было покрыто густой шерстью. В регионе его кости находили и ранее. Фрагменты скелета шерстистого носорога хранятся в областном историко-краеведческом музее, — говорит Анатолий Плешаков.