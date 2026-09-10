KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Кости двух человек и носорога ледникового периода обнаружены в СКО

    В Северо-Казахстанской области рабочие в ходе раскопок песчаного карьера обнаружили останки двух человек и неизвестного животного, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кости двух человек и носорога ледникового периода обнаружены в СКО
    Фото: департамент полиции СКО

    Происшествие произошло 8 сентября.

    По информации пресс-службы департамента полиции СКО, вблизи села Бесколь Кызылжарского района оператор экскаватора, производивший раскопки карьера, извлек из земли кости.

    Кости двух человек и носорога ледникового периода обнаружены в СКО
    Фото: департамент полиции СКО

    — На костях не обнаружено признаков криминального характера. Для установления их происхождения и иных связанных с этим обстоятельств назначена экспертиза. Итоговое решение будет принято по результатам экспертизы, — сообщили представители полиции.

    Кости двух человек и носорога ледникового периода обнаружены в СКО
    Фото: из социальных сетей

    На место события также прибыл известный археолог Анатолий Плешаков.

    — Черепа двух человек относятся к раннему периоду, пока сказать трудно. А третий череп принадлежит шерстистому носорогу. Это животное, жившее в ледниковый период, тело которого было покрыто густой шерстью. В регионе его кости находили и ранее. Фрагменты скелета шерстистого носорога хранятся в областном историко-краеведческом музее, — говорит Анатолий Плешаков.

    Кости двух человек и носорога ледникового периода обнаружены в СКО
    Фото: из социальных сетей

    По словам археолога, найденные кости представляют ценность и требуют изучения.

    Напомним, в Чехии нашли сооружение старше Стоунхенджа.

    Ранее в СКО найдено поселение эпохи бронзы в курортной зоне Имантау.

    СКО Регионы Казахстана Полиция Археология Животные
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор