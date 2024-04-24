Костанайцы за год потеряли дом дважды: один сгорел, второй затопило

В доме жительницы Костанайской области Адины Ержановой недавно произошел пожар. Дом восстановили по крупицам, но сразу после этого, его подтопило талыми водами. Сейчас дом практически не подлежит восстановлению, передает корреспондент агентства Kazinform.

Семья Ержановых проживала в садовом обществе «Весна» с 2019 года. Наводнение — не единственная беда, которая обрушилась на дом: семья пережила пожар. Все восстанавливали по крупицам, своими силами, несколько лет. К сожалению, весна 2024 года решила проверить семью на прочность еще раз.

— 5 апреля в одном из пабликов Костаная я увидела предупреждение о том, что возможно будет подтопление в наших районах. В тот день мы были в гостях у родителей в Житикаре, в 250 км от города. После обеда мы сразу выехали домой. Приехали только вечером, и сразу принялись собирать вещи (предметы одежды). Сняли в этот же день квартиру, на следующий снова вернулись перевозить имущество. После обеда, 6 апреля, мы наняли машину побольше для габаритного груза, но загрузить туда так ничего и не смогли — вода стремительно прибывала на территорию. Супруг зашел в дом чтобы все поднять наверх, — рассказывает Адина.

В семье 4 человека, из них двое детей. Девушка отмечает, СО «Весна» — это не просто дачные участки, тут люди проживают постоянно, на некоторых улицах уже подведен газ.

— В этом году мы собирались проводить газ: были подготовлены все документы, ждали работу и подключение газа, но теперь дома нет, — говорит девушка.

Что касается эвакуации и противопаводковых мероприятий, то на момент вывоза вещей никаких движений семья не заметила.

— Эвакуации в нашей стороне не было 6 апреля, мы были на участке и никого не видели. Работы на мосту КЖБИ не велись. Глыбы льда просто сносили все на своем пути, двигаясь прямо по нашим участкам. Все время занимались только центральным мостом и все репортажи снимались только с того места, — говорит девушка.

К сожалению, стихия сделала свое дело — более 100 квадратов просто ушли под воду. Только спустя неделю удалось зайти на территорию и оценить убытки.

— Зайти в дом получилось только 14 апреля, так как мост был сначала закрыт. Убытки большие: остались в доме весь спальный гарнитур, диван, кондиционер большой, кухонный гарнитур, электроплита, холодильник, детский спальный гарнитур, стройматериалы, стиральная машина. Под воду ушел и наш автомобиль. Дом сейчас не подлежит ремонту, две стены разваленные. Внутренние стены все перекошены. Дом не пригоден к восстановлению и жизни, — поясняет Адина Ержанова.

Супруги уже подали заявление в местный акимат по социальной единовременной выплате и возмещению ущерба. К сожалению, воду им пришлось откачивать самостоятельно: семье пришлось нанимать технику за свой счет, мотопомпу для откачки воды, трактора для того, чтобы помочь воде уйти быстрее, так как вода еще на участках стоит по колено.

Фото из личного архива Адины Ержановой

Фото из личного архива Адины Ержановой

Фото из личного архива Адины Ержановой

— Восстанавливать наше жилье смысла нет. Мы надеемся, что государство возместит убытки, все то, что мы потеряли. Исходя из этого мы уже будем строить дальнейшую свою жизнь, — с оптимизмом отмечает девушка.

Что касается возмещения убытков, то в акимате Костанайского района пояснили, что на данный момент идет прием документов. Механизм работы только выстраивают. Аким Костанайского района Берик Танжариков, на встрече с пострадавшим населением, заявил, что работа идет, но попросил всех проявить терпение и обратить в первую очередь внимание на тех, кто остался без жилья и срочно нуждается в нем.