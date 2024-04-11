Костанайцы спасают домашних животных из зоны подтопления

Паводковая ситуация нанесла урон местным жителям, которые лишились домов, имущества. Пострадали и домашние животные, которых не успели отвязать от цепи, а также те, кто вместе со своими хозяевами остались без крова. Корреспондент агентства Kazinform побывала в одном из приютов для животных, где располагаются четвероногие друзья.

Полина Бобренко — волонтер. Уже несколько лет она помогает животным. Девушка курирует информационную работу и ухаживает за четвероногими на месте. Сюда поступают животные из разных уголков страны, которые по каким-то причинам остались брошенными на произвол судьбы.

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

— За весь период паводков, мы приняли около сотни животных, и они продолжают поступать. Некоторых привозили сами хозяева, которых эвакуировали из зон подтопления. После пика паводков волонтеры и сотрудники приюта на лодках в любую погоду спасали животных, несмотря на простуду, температуру и холод. Много животных сейчас находится в ветклиниках с подозрениями на пневмонию, так как большинство из них перемерзли, находясь в холодной воде. Были и с травмами. У нас есть алабай, которого спасли, сняв с течения, собака уже плыла вниз, не сопротивляясь. У нее ранены лапки, — рассказывает Полина Бобренко.

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

Сейчас в приюте находятся десятки животных. Неравнодушные костанайцы приезжают и строят будки, ограждения, чтобы животным было комфортно в приюте. По словам Полины, многие животные могут остаться тут надолго.

— Огромную помощь нам оказывают люди. Наши ветклиники предоставляют скидки на лечение, держат животных на передержках. Откликаются зоомагазины, спортклубы, предприятия, соцобъекты. Волонтеры, молодежь и активисты приезжают каждый день. Мы никогда не отказываемся от помощи, — рассказала девушка.

Во время беседы с корреспондентом Kazinform несколько машин успели привезти еду, одеяла. Один костанаец остался строить будки. Приехали и представители Ассамблеи народа Казахстана, которые тоже объявляли сбор гумпощи и привезли корма для животных.

— Нам требуется любая помощь. Это и денежная, потому что счета будут космические после лечения, и корм — он нужен всегда, — подчеркнула Полина.

Животные должны знать, что они любимы и нужны

На территории приюта шумно и весело — хвостатые товарищи радуются большому количеству людей. Среди постояльцев — несколько сенбернаров Молли, Филя и Жора и малышка Чапа. Их хозяйка Дарья Сорока обратилась в приют за помощью. Девочки сразу согласились.

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

— Когда возникла угроза подтопления, сразу обратились за помощью. Я не развожу животных, это просто моя душа. Сейчас располагаемся пока здесь. У каждого питомца своя история — Филя с Жорой с щенячьего возраста, а Молли мы спасли, так как предыдущий хозяин хотел застрелить собаку, потому что она проиграла бой, — рассказала Дарья.

Девушка объясняет, что в приют они приезжают постоянно. Дело заключается не в обычном уходе, а в любви к ним — животным важно знать, что они любимы и нужны.

Люди не остаются в стороне

Костанайцы не переставали приходить в приют, пока корреспондент находился там. По словам местных жителей, беда сплотила их.

— Сегодня мы привезли 50 кг отрубей, крупы и специальные макароны для собак. Наша задача — не допустить голод собак, чтобы они сбалансированно питались. Животные сейчас переживают огромный стресс, и мы единственные, кто может им помочь, — рассказывают местные жители Аймира Буржукпаева и Елизавета Клинг.

В приюте также рассказали, что многие хозяева животных уже нашлись, но им пока некуда забрать четвероногих друзей. Позже будет создана специальная группа в мессенджерах, где будут сверяться списки и каждый хозяин сможет найти своего питомца.