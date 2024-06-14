Костанайцы остались без холодной воды
Большая часть областного центра осталась без холодной воды. Причиной стала аварийная ситуация, произошедшая на очистных сооружениях Костаная, передает корреспондент агентства Kazinform
О том, что нет холодной воды практически во всех районах, пользователи пишут в социальных сетях.
Как сообщили в акимате города Костаная, в связи с аварийной ситуацией пришлось понизить давление на сетях. Так как город потребляет большой объем воды, резервуары наполняться не успевают.
— С 18:30 часов было понижено давление до четырех атмосфер, на город идет большой разбор воды, так как резервуары не успевают наполняться. В 23:10 остановили насосную для заполнения резервуаров. С причиной аварии разбираемся, — заявили в ведомстве.
Без воды остается и ближайший населенный пункт — поселок Заречное.
— Уважаемые жители села Заречное! В связи с аварией на водоводе будет производиться отключение воды с 00 до 6 часов. Приносим извинения за причиненные неудобства, — сообщил сельский акимат.