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    00:46, 14 Июнь 2024 | GMT +6

    Костанайцы остались без холодной воды

    вода
    Фото: Алина Тулеуова/ Kazinform

    Большая часть областного центра осталась без холодной воды. Причиной стала аварийная ситуация, произошедшая на очистных сооружениях Костаная, передает корреспондент агентства Kazinform

    О том, что нет холодной воды практически во всех районах, пользователи пишут в социальных сетях.

    Как сообщили в акимате города Костаная, в связи с аварийной ситуацией пришлось понизить давление на сетях. Так как город потребляет большой объем воды, резервуары наполняться не успевают.

    — С 18:30 часов было понижено давление до четырех атмосфер, на город идет большой разбор воды, так как резервуары не успевают наполняться. В 23:10 остановили насосную для заполнения резервуаров. С причиной аварии разбираемся, — заявили в ведомстве.

    Без воды остается и ближайший населенный пункт — поселок Заречное.

    — Уважаемые жители села Заречное! В связи с аварией на водоводе будет производиться отключение воды с 00 до 6 часов. Приносим извинения за причиненные неудобства, — сообщил сельский акимат.

    Теги:
    Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Костанайская область Вода ЖКХ Костанай
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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