Костанайцы остались без холодной воды

Большая часть областного центра осталась без холодной воды. Причиной стала аварийная ситуация, произошедшая на очистных сооружениях Костаная, передает корреспондент агентства Kazinform

О том, что нет холодной воды практически во всех районах, пользователи пишут в социальных сетях.

Как сообщили в акимате города Костаная, в связи с аварийной ситуацией пришлось понизить давление на сетях. Так как город потребляет большой объем воды, резервуары наполняться не успевают.

— С 18:30 часов было понижено давление до четырех атмосфер, на город идет большой разбор воды, так как резервуары не успевают наполняться. В 23:10 остановили насосную для заполнения резервуаров. С причиной аварии разбираемся, — заявили в ведомстве.

Без воды остается и ближайший населенный пункт — поселок Заречное.