Костанайцам более сотни раз необоснованно отказали в получении госуслуг

Нарушения в предоставлении государственных услуг выявили в ходе удаленного мониторинга. В департаменте Агентства РК по делам государственной службы по Костанайской области заявили, что, опережая поступление жалоб, уже принимаются меры по восстановлению нарушенных прав, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в ведомстве, причины отказа разные — от указания невыполнимых требований до предоставления документов, которые, по сути, не нужны.

К примеру, для получения разрешения, госорган осуществляет проверку соответствия заявителя квалификационным или разрешительным требованиям. Для этого достаточно электронного заявления, но некоторые структуры требовали и письменный вариант. Если заявитель отказывался, то разрешение не выдавали.

— Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области систематически необоснованно отказывали в выдаче сертификата специалиста в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Отделом архитектуры и градостроительства акимата Костанайского района необоснованно отказывали в выдаче архитектурно-планировочного задания ввиду не предоставления заявителями правоустанавливающих документов, — рассказали в пресс-службе.

Также установлено, что госорганы надлежащим образом не проверяют полноту и достоверность документов, что влечет необоснованные отказы.

В числе нарушителей оказался акимат города Рудного: там, несмотря на наличие полного пакета документа, отказали одному из крупных предприятий города в выдаче разрешений.