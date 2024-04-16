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    06:34, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Костанайцам более сотни раз необоснованно отказали в получении госуслуг

    госуслуги
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Нарушения в предоставлении государственных услуг выявили в ходе удаленного мониторинга. В департаменте Агентства РК по делам государственной службы по Костанайской области заявили, что, опережая поступление жалоб, уже принимаются меры по восстановлению нарушенных прав, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в ведомстве, причины отказа разные — от указания невыполнимых требований до предоставления документов, которые, по сути, не нужны.

    К примеру, для получения разрешения, госорган осуществляет проверку соответствия заявителя квалификационным или разрешительным требованиям. Для этого достаточно электронного заявления, но некоторые структуры требовали и письменный вариант. Если заявитель отказывался, то разрешение не выдавали.

    — Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области систематически необоснованно отказывали в выдаче сертификата специалиста в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Отделом архитектуры и градостроительства акимата Костанайского района необоснованно отказывали в выдаче архитектурно-планировочного задания ввиду не предоставления заявителями правоустанавливающих документов, — рассказали в пресс-службе.

    Также установлено, что госорганы надлежащим образом не проверяют полноту и достоверность документов, что влечет необоснованные отказы.

    В числе нарушителей оказался акимат города Рудного: там, несмотря на наличие полного пакета документа, отказали одному из крупных предприятий города в выдаче разрешений.

    Теги:
    Регионы Казахстана Костанайская область Правительство для граждан
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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