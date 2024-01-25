Костанайца с инвалидностью незаконно исключили из очереди на жилье

Мужчина обратился в Специализированный межрайонный административный суд Костанайской области с иском к отделу жилищных отношений города Костаная. Он заявил, что государственный орган незаконно исключил его из очереди нуждающихся в жилье из государственного жилищного фонда, передает корреспондент агентства Kazinform.

Мужчина является инвалидом II группы бессрочно. В 2006 году был поставлен на учет нуждающихся в жилье граждан по категории социально уязвимые слои населения - «лица с инвалидностью первой и второй групп». Но в октябре 2023 года его удалили из списка. Причиной назвали наличие недвижимости в селе Шокай Алтынсаринского района.

- Суд посчитал указанное основание недостаточным для исключения истца из очереди нуждающихся в жилье, поскольку спорное жилье было приобретено по договору о приватизации от 25 января 1993 года Б. с четырьмя членами семьи и истцом. Согласно сведениям спорное жилье имеет полезную площадь 53,6 кв.м, то есть по 10,7 кв.м. на человека. При этом в силу статьи 75 Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях», жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованное местным исполнительным органом в частном жилищном фонде предоставляется в размере не менее пятнадцати квадратных метров и не более восемнадцати квадратных метров полезной площади на человека, но не менее однокомнатной квартиры или комнаты в общежитии, - отметили в пресс-службе областного суда.

Суд признал, что наличие этой недвижимости не соответствует законодательству. Помимо этого, мужчина предоставил справку, которая подтверждает что этот дом так и не был заселен из-за неисправной системы отопления.

Иск был удовлетворен в полном объеме. Решение в законную силу не вступило.