Костанайца осудили за мошенничество на 880 млн тенге

Суд №2 Костаная рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина, обвиняемого в многократном мошенничестве в особо крупном размере, а также в организации выписки счетов-фактур без фактического выполнения работ и оказания услуг от имени субъекта частного предпринимательства. Его действия причинили государству и частным компаниям ущерб на сотни миллионов тенге.

В пресс-службе областного суда сообщили, что в период с 2021 по 2022 годы подсудимый заключал с другими предприятиями договоры на приобретение средств защиты растений, семян и микроудобрений. Он создавал иллюзию успешного бизнеса и нанимал частных перевозчиков для вывоза гербицидов, которые затем отгружались в неизвестных местах и реализовывались по цене ниже закупочной. Общий ущерб предприятиям превысил 730 млн тенге.

Кроме того, в 2023 году подсудимый организовал выписку фиктивных счетов-фактур от имени ТОО, что нанесло государству ущерб на сумму свыше 150 млн тенге.

В суде он вину не признал. Потерпевшие настаивали на строгом наказании, государственный обвинитель просил приговорить его к 7 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с реализацией средств защиты растений, на такой же срок.

Суд, учитывая наличие у подсудимого инвалидности 3 группы как смягчающее обстоятельство, назначил наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы в учреждении средней безопасности, а также запретил 7 лет заниматься деятельностью, связанной с оборотом средств защиты растений.

Также гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме.

Приговор в законную силу не вступил.