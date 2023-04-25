Костанайскую службу Aikomek трансформируют в единый областной контакт-центр 109

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Службу Aikomek трансформируют в единый областной контакт-центр 109. Преобразование возможно путем объединения действующих служб Aikomek в 8 районах Костанайской области. С таким предложением выступил руководитель управления информатизации Азамат Кашиев в ходе расширенного заседания в областном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Система будет интегрирована с базой «Е-өтініш», что позволит сформировать общий социальный портрет заявителя.
«Для дальнейшей реализации концепции «Слышащего государства» предлагается
Также на этой платформе предлагаем создать «Цифровой мониторинговый центр по ЖКХ» для оцифровки тепловых сетей, ТЭЦ моногородов и сетей водоснабжающих предприятий. Совместно с МИИР ведется пилотный проект в городе Рудном»,- сообщил А. Кашиев.
Кроме того, по поручению акима области ведомством планируются внедрение платформы «Цифровой паспорт благоустройства населенного пункта», концепцию которой планируется презентовать в ближайшее время.
Реализация проекта будет стоить 148 млн тенге.