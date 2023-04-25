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Костанайскую службу Aikomek трансформируют в единый областной контакт-центр 109

Автор:  
Жанна Мусабаева
25 Апреля 2023, 20:28
Костанайскую службу Aikomek трансформируют в единый областной контакт-центр 109 Фото: пресс-служба акима области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Службу Aikomek трансформируют в единый областной контакт-центр 109. Преобразование возможно путем объединения действующих служб Aikomek в 8 районах Костанайской области. С таким предложением выступил руководитель управления информатизации Азамат Кашиев в ходе расширенного заседания в областном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Система будет интегрирована с базой «Е-өтініш», что позволит сформировать общий социальный портрет заявителя.

«Для дальнейшей реализации концепции «Слышащего государства» предлагается создать областную службу «Единый контакт-центр 109» (путем объединения действующих Aikomek в 8 регионах). Нам необходимы новые цифровые кейсы в решении коммунальных вопросов области.

Также на этой платформе предлагаем создать «Цифровой мониторинговый центр по ЖКХ» для оцифровки тепловых сетей, ТЭЦ моногородов и сетей водоснабжающих предприятий. Совместно с МИИР ведется пилотный проект в городе Рудном»,- сообщил А. Кашиев.

Кроме того, по поручению акима области ведомством планируются внедрение платформы «Цифровой паспорт благоустройства населенного пункта», концепцию которой планируется презентовать в ближайшее время.

Реализация проекта будет стоить 148 млн тенге.


Костанайская область   Акимат   Цифровой Казахстан  
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