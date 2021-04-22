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    20:30, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    Костанайскую предпринимательницу оштрафовали за две булки нефасованного хлеба

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — За две булки хлеба, не расфасованные в полиэтиленовый пакет, предпринимательница из Федоровского района должна была заплатить более 80 тысяч тенге штрафа, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба региональной палаты предпринимателей, Наталью Золотайко привлекли к административной ответственности еще в декабре прошлого года.

    Сотрудники полиции обнаружили в магазине селе Владыкинка, где она работает, две булки хлеба, которые не были расфасованы в полиэтиленовые пакеты. Все заверения продавца о том, что этот хлеб она оставила для себя, результата не дали. На то, чтобы добиться справедливости, у Натальи Золотайко ушло почти полгода. За помощью женщина обратилась в местный филиал Палаты предпринимателей Костанайской области.

    «Дело в том, что весь остальной хлеб в магазине был расфасован в полиэтиленовые пакеты, как положено. 2 булки стояли отдельно, продавец намеревалась забрать их домой. Доказательств того, что она их хотела реализовать, нет. Эти доводы мы описали в жалобе, которую направили в прокуратуру Федоровского района. В надзорном органе в ситуации разобрались и внесли протест на постановление», - рассказала директор филиала Палаты предпринимателей Федоровского района Лидия Костенко.

    В суде представитель санэпидслужбы указывала на то, что у них есть прямое доказательство – видеозапись сотрудников полиции, сделанная в магазине. Однако судья Федоровского районного суда Александр Москалюк посчитал это основание недостаточным для вынесения штрафа.

    «Судом установлено, что в магазине действительно были обнаружены две булки нефасованного хлеба, однако доказательства того, что производилась его реализация продавцом, не предоставлены. Сама продавец в своих объяснениях стабильно и последовательно указывает, что данный хлеб она оставила себе для того, чтобы позже забрать домой. В материалах дела в отношении Золотайко Н.В. отсутствуют документы и доказательства, подтверждающие её умысел на совершение правонарушения в виде реализации продуктов питания без фасовки», - сказано в постановлении суда.

    В итоге протест прокурора Федоровского района был удовлетворен, а штраф отменен.


    Теги:
    Бизнес Костанайская область Правоохранительные органы
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