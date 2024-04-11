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    22:30, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    Костанайской семье подарили квартиру за долгожданную тройню

    Костанайской семье подарили квартиру за долгожданную тройню
    Фото: Костанайский перинатальный центр

    Непривычное для Костанайской области явление – рождение тройни произошло на днях. За последние 10 лет это всего шестой случай, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    Многодетные родители Абдрахмановы воспитывают уже 5 детей: самому старшему из которых 18 лет, младшей 2 года. На торжественной выписке присутствовал аким города Марат Жундубаев. Тройняшек назвали Айару, Ардан и Арлан. Глава города сказал добрые слова семье и новорождённым, а также вручил ключи от новой квариры.

    Костанайской семье подарили квартиру за долгожданную тройню
    Фото: Kazinform

    - Я очень благодарна докторам. Несмотря на то, что я уже родила 5 детей, эта беременность была особенной. Меня поддерживали всю беременность. А чуткость и доброжелательность медицинского персонала перинатального центра запомнится навсегда. Низкий вам, поклон, врачи, сестры, санитарки. Ваша работа - бесценна, – призналась мама тройни, Акшагуль Абдрахманова.

     

    Теги:
    Регионы Казахстана Дети Костанайская область Семья Акимат Костанай Новорожденный
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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