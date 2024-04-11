Костанайской семье подарили квартиру за долгожданную тройню

Непривычное для Костанайской области явление – рождение тройни произошло на днях. За последние 10 лет это всего шестой случай, передает корреспондент агентства Kazinform.

Многодетные родители Абдрахмановы воспитывают уже 5 детей: самому старшему из которых 18 лет, младшей 2 года. На торжественной выписке присутствовал аким города Марат Жундубаев. Тройняшек назвали Айару, Ардан и Арлан. Глава города сказал добрые слова семье и новорождённым, а также вручил ключи от новой квариры.

Фото: Kazinform