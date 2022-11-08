Костанайской области необходимо свыше 195 млн тенге на строительство приютов для животных

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Почти 200 миллионов требуется на строительство приютов для бездомных животных в районах Костанайской области, их чипирование, стерилизация и вакцинация. Средства на предстоящий год ветеринарным управлением области запрошены из республиканского бюджета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Теперь согласно новому закону «Об ответственном обращении с животными» отлов и умерщвление бродячих собак и кошек запрещены. Поэтому перед местным ветуправлением стоит задача по отлову и содержанию бродячих собак и кошек во временных приютах, в которых будут осуществляться вакцинация, стерилизация и идентификация за счет бюджетных средств. А после их должны выпускать в естественную среду обитания.

«Ежегодно на отлов и уничтожение бродячих собак и кошек из местного бюджета выделяются финансовые средства. Так, в 2022 году было выделено 80,2 млн тенге, из которых до вступления закона в действие освоено 33,6 млн тенге, оставшиеся 46,6 млн тенге перераспределены на новые бюджетные программы управления. В целях исполнения закона «Об ответственном обращении животными» управлением ветеринарии на 2023 год подана бюджетная заявка на выделение финансовых средств по вышеуказанным программам. Для реализации программ в 2023 году всего необходимо 195,8 млн тенге, с учетом охвата 9100 голов безнадзорных и бродячих животных по области», - сообщил руководитель управления Акат Шектыбаев.

Теперь акиматом области направлено письмо в Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК, чтобы деньги выделили из республиканского бюджета.

Пока вопрос с финансированием решается, в районах области идет работа по строительству приютов для животных и их содержанию. К примеру, в октябре в Житикаринском районе был открыт пункт временного содержания для безнадзорных и бродячих собак с ветеринарной клиникой на 50 голов. В Лисаковске для строительства подобного приюта был привлечен 1 млн тенге.

Что касается Костаная, то здесь имеется три частных приюта: ОО «Надежда плюс kst», ОФ «Сердце чистейшей породы» и ОО «Костанай ZooPulse» для временного содержания собак. С ними управлением ветеринарии заключены меморандумы о взаимном сотрудничестве.

В ведомстве отмечают, что несмотря на проводимую работу, продолжают поступать жалобы от населения по фактам нападения животных.

«За 9 месяцев 2022 года по области было зарегистрировано 2172 случая нападения и укусов собак и кошек. Следует отметить, что в 2021 году было отловлено и уничтожено 20 226 собак и кошек. В начале текущего года, до вступления в силу закона, ветеринарной службой за 2 месяца было отловлено 7 782 головы»,- озвучил статданные А. Шектыбаев.

Также ветуправление совместно с полицией намерено на постоянной основе проводить рейды для проведения разъяснительной работы с населением по надлежащему содержанию животных.