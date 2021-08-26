Костанайскому бизнесу сэкономили 871 млн тенге с начала года

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — 871 миллион тенге сэкономила Палата предпринимателей Костанайской области бизнесу с начала года, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Палаты, за 8 месяцев поступило 319 письменных обращений, из них 123 — на действия госорганов и акиматов. Больше всего жалуются на проблемы с налоговиками, госзакупками и получением земельных участков. Статистику за 8 месяцев озвучил сегодня на заседании Регионального совета директор Палаты предпринимателей Костанайской области Мурат Абенов.

«В текущем году наблюдается снижение количества жалоб по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 35%. Мы считаем, что это связано с тем, что бизнес и госорганы привыкли работать в условиях карантинных ограничений. Сумма защищенных имущественных прав, напротив, увеличилась со 160 млн тенге в 2020 году до 871 млн тенге в текущем», — отметил Мурат Абенов.

Решаются и системные проблемы бизнеса. Палата предпринимателей Костанайской области не один год на всех площадках заявляла о необходимости субсидирования пассажироперевозчиков, чтобы покрыть убытки за проезд льготников. В этом году юристам удалось добиться компенсации для перевозчиков областного центра.

«По Костанаю вопрос решен. Сейчас он остро стоит по городу Рудному и уже переходит в плоскость судебного разбирательства. Мы докажем ЖКХ, что они обязаны в рамках законодательства выплачивать компенсацию за льготные перевозки», — пояснил Мурат Абенов.

Чтобы быть в курсе всех проблем бизнеса, Палата предпринимателей регулярно проводит опросы. Сейчас сотрудники РПП анкетируют предпринимателей для оценки влияния мероприятий по нераспространению коронавирусной инфекции на МСБ.

Промежуточные итоги таковы: 44,4 % опрошенных в качестве основной проблемы обозначили ограничения на работу; 12,3 % — отсутствие средств на выплату кредитов; 11 % — невозможность оплатить коммунальные платежи; 8, 7 % — нехватку денег на зарплату персоналу; 8, 5 % — отсутствие средств на выплату аренды.

Как признают сами бизнесмены, частично снять негативное влияние помог проект Ashyq. В него вошли свыше 4 500 предприятий Костанайской области. Все они пользуются льготами и послаблениями.

«Мы регулярно вносим предложения на рассмотрение оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Из последнего —мы просили, чтобы Постановление главного санитарного врача области привели в соответствие с республиканским в части объектов, работающих по проекту Ashyq. Предложение было поддержано. Сейчас мы работаем над другим упущением, который касается отдельно стоящих непродовольственных магазинов. Они не являются торговыми центрами, но попали под локдаун и ограничение по работе до 18 часов», — сообщил директор Палаты предпринимателей.