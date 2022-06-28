28 Июня 2022 16:42

Костанайскому аэропорту присвоено имя Ахмета Байтурсынова

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Соответствующее постановление Премьер-Министра РК Алихана Смаилова опубликовано в информационно-правовой системе НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правительство Республики Казахстан постановляет: Присвоить акционерному обществу «Международный аэропорт «Костанай» имя Ахмета Байтұрсынұлы»,- говорится в документе.

В марте текущего года на сессии Костанайского областного маслихата обсужден вопрос присвоения местному аэропорту имени Ахмета Байтурсынова.

Инициативное предложение о присвоении АО «Международный аэропорт Костанай» имени Ахмета Байтурсынова было направлено на рассмотрение в областную ономастическую комиссию. С инициативой тогда выступил трудовой коллектив и члены профсоюза аэропорта. Депутатами данный вопрос был поддержан единогласно.

Как ранее сообщалось, в этом году в стране празднуется юбилей А.Байтурсынова, он также отмечается во всех странах-членах ЮНЕСКО. В Костанае праздничным мероприятиям старт дан 28 февраля.