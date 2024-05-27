Костанайского разбойника установили по единственному отпечатку пальца

Грабителя, угрожавшего продавцу магазина ножом, установили по одному отпечатку пальца в Костанае. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, передает корреспондент агентства Kazinform.

Инцидент произошел в одном из местных магазинов Костаная: мужчина напал на продавца и угрожая, похитил деньги из кассы.

Фото: ДП Костанайской области

Как уточнили в департаменте полиции Костанайской области, за совершение хищения с угрозой применения насилия, ему грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Вечером 17 мая в одном из магазинов областного центра неустановленное лицо, угрожая ножом продавцу, открыто похитило 15 тысяч тенге.

— Злоумышленника идентифицировал по отпечатку с указательного пальца, изъятого с прилавка магазина. Его отпечатки ранее были внесены в базу данных АДИС «Папилон», — рассказал криминалист Южного отдела полиции УП г. Костаная Данияр Нурканов.

К слову, система «Папилон» обеспечивает максимальную автоматизацию всех процессов ввода, обработки, сравнения, хранения и передачи дактилоскопической информации.

По факту разбоя в настоящее время проводится досудебное расследование.