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    15:00, 27 Май 2024 | GMT +6

    Костанайского разбойника установили по единственному отпечатку пальца

    ДП Костанайской области
    Фото: ДП Костанайской области

    Грабителя, угрожавшего продавцу магазина ножом,  установили по одному  отпечатку пальца в Костанае. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Инцидент произошел в одном из местных магазинов Костаная: мужчина напал на продавца и угрожая, похитил деньги из кассы.

    ДП Костанайской области
    Фото: ДП Костанайской области

     

    Как уточнили в департаменте полиции Костанайской области, за совершение хищения с угрозой применения насилия, ему грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

    Вечером 17 мая в одном из магазинов областного центра неустановленное лицо, угрожая ножом продавцу, открыто похитило 15 тысяч тенге.

    — Злоумышленника идентифицировал по отпечатку с указательного пальца, изъятого с прилавка магазина. Его отпечатки ранее были внесены в базу данных АДИС «Папилон», — рассказал криминалист Южного отдела полиции УП г. Костаная Данияр Нурканов.

    К слову, система «Папилон» обеспечивает максимальную автоматизацию всех процессов ввода, обработки, сравнения, хранения и передачи дактилоскопической информации.

    По факту разбоя в настоящее время проводится досудебное расследование.

    Теги:
    МВД РК Хищение Полиция Криминал Костанай Нападение
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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