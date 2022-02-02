Костанайского полицейского наградили медалью Достоевского

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Костанайский полицейский Талгат Нургалиев награжден медалью Достоевского. Сотрудник Управления полиции города Рудного Костанайской области стал номинантом национальной литературной премии «Поэт года» в России в 2021 году, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом сообщил президиум Российского союза писателей. Награда учреждена к 200-летию со дня рождения великого русского писателя Федора Достоевского, которое отмечалось в 2021 году.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции области, номинанты отмечены за значительный вклад в развитие русской литературы.

Майор полиции Талгат Нургалиев из Костанайской области принял участие в конкурсе стихов на сайте «Стихи.ру». На сайте он разместил более 60 стихов, которым были присвоены уникальный номер и коды. Через время сообщили, что он номинирован на национальную литературную премию «Поэт года» и ему предоставлено право на издание произведений в конкурсном альманахе.

Талгат - уроженец села Баталы Денисовского района. Поэзией начал увлекаться с детства. Дома читал стихи детям отец – Сабыртай Сантаевич. Также любовь к литературе и поэзии привила учитель литературы и русского языка Валентина Александровна Беспалова.

«Талгат в школе всегда участвовал в различных творческих конкурсах. Серьезно заниматься поэзией он стал, уже работая в органах внутренних дел. Начинал службу с 2002 года патрульным полицейским. Сейчас работает в должности инспектора по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия Управления полиции города Рудного»,- рассказали в полиции.

За год автор написал несколько сборников стихов о любви, природе, семье и работе.

«Для меня была большой неожиданностью такая новость. Я не ожидал, что мое творчество будет так оценено. Надеюсь, это станет новой ступенью в моем творчестве. В стихах отражаю все свои чувства, произведения пишу в свободное время от работы», - рассказывает полицейский.

Кроме поэзии, майор полиции увлекается фалеристикой. Талгат Нургалиев с 12 лет коллекционирует значки СССР, в его коллекции более тысячи значков разных видов.