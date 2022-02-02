+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Костанайского полицейского наградили медалью Достоевского

2 Февраля 2022 18:00
Поделиться:
Костанайского полицейского наградили медалью Достоевского

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Костанайский полицейский Талгат Нургалиев награжден медалью Достоевского. Сотрудник Управления полиции города Рудного Костанайской области стал номинантом национальной литературной премии «Поэт года» в России в 2021 году, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Вызвавший лифт ногой фельдшер оштрафован в столице
С продажей алкоголя несовершеннолетним борются в Павлодарской области Более 3 млн тенге выманил мигрант у своего работодателя в Нур-Султане Около 50% ДТП произошли с участием пешеходов в Костанайской области

Об этом сообщил президиум Российского союза писателей. Награда учреждена к 200-летию со дня рождения великого русского писателя Федора Достоевского, которое отмечалось в 2021 году.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции области, номинанты отмечены за значительный вклад в развитие русской литературы.

Майор полиции Талгат Нургалиев из Костанайской области принял участие в конкурсе стихов на сайте «Стихи.ру». На сайте он разместил более 60 стихов, которым были присвоены уникальный номер и коды. Через время сообщили, что он номинирован на национальную литературную премию «Поэт года» и ему предоставлено право на издание произведений в конкурсном альманахе.

Талгат - уроженец села Баталы Денисовского района. Поэзией начал увлекаться с детства. Дома читал стихи детям отец – Сабыртай Сантаевич. Также любовь к литературе и поэзии привила учитель литературы и русского языка Валентина Александровна Беспалова.

«Талгат в школе всегда участвовал в различных творческих конкурсах. Серьезно заниматься поэзией он стал, уже работая в органах внутренних дел. Начинал службу с 2002 года патрульным полицейским. Сейчас работает в должности инспектора по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия Управления полиции города Рудного»,- рассказали в полиции.

За год автор написал несколько сборников стихов о любви, природе, семье и работе.

«Для меня была большой неожиданностью такая новость. Я не ожидал, что мое творчество будет так оценено. Надеюсь, это станет новой ступенью в моем творчестве. В стихах отражаю все свои чувства, произведения пишу в свободное время от работы», - рассказывает полицейский.

Кроме поэзии, майор полиции увлекается фалеристикой. Талгат Нургалиев с 12 лет коллекционирует значки СССР, в его коллекции более тысячи значков разных видов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Костанайская область   #Культура   #Россия   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Жанна Мусабаева

Новости по теме
Вызвавший лифт ногой фельдшер оштрафован в столице
С продажей алкоголя несовершеннолетним борются в Павлодарской области
Более 3 млн тенге выманил мигрант у своего работодателя в Нур-Султане
Около 50% ДТП произошли с участием пешеходов в Костанайской области
Популярное
1 Президент РК выразил благодарность Бауыржану Байбеку за работу на посту первого заместителя председателя «Nur Otan»
2 Факты продажи госмедклиник по заниженной стоимости озвучила депутат Дания Еспаева
3 Очередного мародера задержали полицейские в Нур-Султане
4 Руководителя департамента по регулированию естественных монополий уволили в СКО
5 Изменение системы госзакупок необходимо начинать с правильного бюджетного планирования – Айдос Сарым
6 Свыше 6 тысяч жителей Алматинской области отписались от опасных религиозных пабликов
Читайте также
24 млн тенге выманил у знакомой житель Актобе
Канал поставки мефедрона перекрыли в Алматинской области
Президент РК выразил благодарность Бауыржану Байбеку за работу на посту первого заместителя председателя «Nur Otan»
Факты продажи госмедклиник по заниженной стоимости озвучила депутат Дания Еспаева
Очередного мародера задержали полицейские в Нур-Султане
Руководителя департамента по регулированию естественных монополий уволили в СКО
Изменение системы госзакупок необходимо начинать с правильного бюджетного планирования – Айдос Сарым
Свыше 6 тысяч жителей Алматинской области отписались от опасных религиозных пабликов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив