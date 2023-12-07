Костанайский ЦОН просит новое здание из-за нехватки парковочного места

Центр обслуживания населения на данный момент располагается в здании бывшего ресторана «Метрополь». Костанайцы уже давно жалуются на невозможность подъехать к учреждению, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом рассказал директор филиала НАО «Государственная корпорация „Правительство для граждан“ по Костанайской области Миржан Жанабаев.

— Здание Отдела № 1 города Костанай по обслуживанию населения, расположенное по адресу Тәуелсіздік, 46 по своей инфраструктуре и доступности не отвечает потребностям для оказания населению полноценного и комфортного оказания государственных услуг. В частности, парковочные места, расположенные рядом со зданием на сегодняшний день, не позволяют обеспечить, то количество мест парковки, которое необходимо для услугополучателей, посещающих данный Отдел. Ежедневно в Отдел за оказанием государственных услуг обращается больше 1000 граждан, — пояснил М. Жанабаев.

Расширить парковочную зону нельзя, да и само здание не позволяет полностью обеспечить комфортными условиями лиц с ограниченными возможностями.