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    12:05, 07 Декабрь 2023 | GMT +6

    Костанайский ЦОН просит новое здание из-за нехватки парковочного места

    цон
    Фото: Kazinform

    Центр обслуживания населения на данный момент располагается в здании бывшего ресторана «Метрополь». Костанайцы уже давно жалуются на невозможность подъехать к учреждению, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Об этом рассказал директор филиала НАО «Государственная корпорация „Правительство для граждан“ по Костанайской области Миржан Жанабаев.

    — Здание Отдела № 1 города Костанай по обслуживанию населения, расположенное по адресу Тәуелсіздік, 46 по своей инфраструктуре и доступности не отвечает потребностям для оказания населению полноценного и комфортного оказания государственных услуг. В частности, парковочные места, расположенные рядом со зданием на сегодняшний день, не позволяют обеспечить, то количество мест парковки, которое необходимо для услугополучателей, посещающих данный Отдел. Ежедневно в Отдел за оказанием государственных услуг обращается больше 1000 граждан, — пояснил М. Жанабаев.

    Расширить парковочную зону нельзя, да и само здание не позволяет полностью обеспечить комфортными условиями лиц с ограниченными возможностями.

    — В связи с чем, филиалом НАО ГК «Правительство для граждан» по Костанайской области было инициировано обращение в местный исполнительный орган, о возможности рассмотрения строительства нового здания Отдела обслуживания населения, либо передачи существующего здания, — пояснил Миржан Жанбаев.

    Теги:
    ЦОН Регионы Казахстана Правительство для граждан Костанай
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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