Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 33 °С
Алматы: 32 °С
USD 384.87 EUR 432.52
RUB 6.11 CNY 55.95
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Костанайский «Тобол» вновь остался без главного тренера

21 Июля 2019 15:00 101
Поделиться:
Костанайский «Тобол» вновь остался без главного тренера

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ— Футбольный клуб «Тобол» покидает его главный тренер Владимира Газзаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Главный тренер Владимир Газзаев подал в отставку в связи с новым вектором развития костанайского клуба. Также свой пост покидает ассистент главного тренера Николай Латыш. ФК «Тобол» благодарит Владимира Газзаева и его штаб за работу, проделанную в клубе и желает удачи в дальнейшей карьере»,- сообщили в «Тоболе» .

Напомним, на позиции главного тренера В. Газзаев чуть больше полугода. Он был назначен в начале года. Ранее эту должность занимал Марек Зуб.

Как сообщалось ранее, 17 июля «Тобол» покинул Лигу Европы, в ответном матче первого отборочного раунда ЛЕ в Нур-Султане сыграв с «Женессом» из Люксембурга.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт, Костанайская область,
Поделиться:

Автор:

Жанна Мусабаева

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Nurmaganbetova Zhanna
Nurmaganbetova Zhanna
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz

Архив