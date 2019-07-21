Костанайский «Тобол» вновь остался без главного тренера

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ— Футбольный клуб «Тобол» покидает его главный тренер Владимира Газзаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Главный тренер Владимир Газзаев подал в отставку в связи с новым вектором развития костанайского клуба. Также свой пост покидает ассистент главного тренера Николай Латыш. ФК «Тобол» благодарит Владимира Газзаева и его штаб за работу, проделанную в клубе и желает удачи в дальнейшей карьере»,- сообщили в «Тоболе» .

Напомним, на позиции главного тренера В. Газзаев чуть больше полугода. Он был назначен в начале года. Ранее эту должность занимал Марек Зуб.

Как сообщалось ранее, 17 июля «Тобол» покинул Лигу Европы, в ответном матче первого отборочного раунда ЛЕ в Нур-Султане сыграв с «Женессом» из Люксембурга.