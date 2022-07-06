6 Июля 2022 22:32

Костанайский «Тобол» вернулся в Лигу чемпионов спустя 11 лет

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Костанайский «Тобол» провел первый матч в Лиге чемпионов спустя одиннадцать лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В первом отборочном раунде «Тобол» принимал венгерский «Ференцварош». Матч закончился безголевой ничьей — 0:0.

Ответный матч «Тобола» и «Ференцвароша» состоится 13 июля в Будапеште. Если костанайцы смогут выйти во второй отборочный раунд, то сыграют там с победителем пары «Слован» (Словакия) — «Динамо» Батуми (Грузия). В случае вылета из Лиги чемпионов «Тобол» попадет во второй раунд Лиги Конференций, где сыграет с проигравшим в паре «Шкупи» (Македония) / «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар).

До этого «Тобол» играл в Лиге чемпионов лишь однажды — в 2011 году: по итогам двух матчей во втором отборочном раунде казахстанский клуб проиграл словацкому «Словану» (1:3).





Фото: sports.kz