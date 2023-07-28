Костанайский «Тобол» сенсационно обыграл «Базель» в матче Лиги конференций

БАЗЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Костанайский «Тобол» в матче второго отборочного раунда Лиги конференций на выезде сыграл со швейцарским «Базелем», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Стартовые составы команд выглядели следующим образом:

«Базель»: Салви, Ланг, Комас, ван Бремен, Калафьори, Бюргер, Ф. Фрай, Шмид, Ндойе, Барри, Каде;

«Тобол»: Коновалов, Асранкулов, Младович, Рогач, Каиров, Илич, Жарынбетов, Оразов, Вукадинович, Чесноков, Дебле.

Швейцарцы забрали инициативу с первых минут, создавая моменты у ворот Ивана Коновалова, они открыли счет на 25-й минуте усилиями Тьерно Барри.

После перерыва гости стали активнее и заработали пенальти, его не смог реализовать Рамазан Оразов, но через некоторое время был удален Барри и назначен второй одиннадцатиметровый, его забил Серж Дебле, вперед костанайцев вывел Оразов, следом Риккардо Калафьори оставил свою команду вдевятером, а Ислам Чесноков отправил третий мяч в сетку «Базеля». 3:1 — сенсационная победа казахстанского клуба.

Ответная игра между командами пройдет третьего августа в Костанае.

«Базель» (Базель, Швейцария) — «Тобол» (Костанай, Казахстан) 1:3 (1:0)

Голы: Барри 25 (1:0), Дебле с пенальти 57 (1:1), Оразов 62 (1:2), Чесноков 71 (1:3)

Нереализованный пенальти: Оразов 54

Удаление: Барри 56, Калафьори 69.