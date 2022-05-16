16 Мая 2022 11:40

Костанайский «Тобол» покинул главный тренер

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Главный тренер «Тобола» Александр Москаленко завершил отношения с футбольным клубом. Стороны пришли к соглашению о расторжении отношений по обоюдному согласию, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу клуба.

В свою очередь ФК «Тобол» благодарит Александра Москаленко за проделанную работу и желает успехов в продолжении карьеры.

«Мы прошли большой путь за это время, что работали в команде «Тобол». Были и трудные, и радостные моменты. Были громкие победы и горесть поражения — всё это мы прошли с высоко поднятой головой. «Тобол» — большая команда, и она хочет и решает только большие задачи, но в этом сезоне не всё получается, как планировали, и результаты сами за себя говорят. Есть как объективные, так и субъективные причины на всё это происходящее, но это будут слова оправдания, и этого делать не хочется», - отметил А. Москаленко.

Экс-главный тренер пожелал команде «Тобол» выполнения самых больших задач.

«Каждому футболисту, работнику клуба, административному, медицинскому штабу - слова благодарности. Вы — настоящие профессионалы!» - отметил Александр Васильевич.