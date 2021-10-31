Костанайский «Тобол» - чемпион Казахстана по футболу

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Впервые за последние 11 лет костанайская футбольная команда «Тобол» стала чемпионом РК по футболу сезона - 2021, обогнав также претендовавших на «золото» ФК «Астану». С победой игроков-чемпионов поздравил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Поздравляю ФК «Тобол» с победой в чемпионате Казахстана в сезоне 2021 года. Спустя 11 лет костанайский «Тобол» вернул себе чемпионство. Это большой праздник для болельщиков клуба и в целом для области», - отметил в Instagram глава костанайского региона.

Он также поздравил тренерский штаб, игроков и персонал клуба за проделанную работу и пожелал клубу дальнейших успехов и новых титулов.

Сегодня в финальном 26-м туре чемпионата встретились с уральским «Акжайыком», в то время как на своём поле «Туран» принимала «Астана».

В итоговой турнирной таблице «Тобол» обогнал на 4 очка «Астану», буквально вырвав долгожданную победу впервые за 11 лет. Последний раз костанайский «Тобол» взял чемпионство в 2010 году.