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    23:20, 30 Октябрь 2021 | GMT +6

    Костанайский «Тобол» - чемпион Казахстана по футболу

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    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Впервые за последние 11 лет костанайская футбольная команда «Тобол» стала чемпионом РК по футболу сезона - 2021, обогнав также претендовавших на «золото» ФК «Астану». С победой игроков-чемпионов поздравил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Поздравляю ФК «Тобол» с победой в чемпионате Казахстана в сезоне 2021 года. Спустя 11 лет костанайский «Тобол» вернул себе чемпионство. Это большой праздник для болельщиков клуба и в целом для области», - отметил в Instagram глава костанайского региона.

    Он также поздравил тренерский штаб, игроков и персонал клуба за проделанную работу и пожелал клубу дальнейших успехов и новых титулов.

    Сегодня в финальном 26-м туре чемпионата встретились с уральским «Акжайыком», в то время как на своём поле «Туран» принимала «Астана».

    В итоговой турнирной таблице «Тобол» обогнал на 4 очка «Астану», буквально вырвав долгожданную победу впервые за 11 лет. Последний раз костанайский «Тобол» взял чемпионство в 2010 году.


    Теги:
    Спорт Футбол Костанайская область Главная
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