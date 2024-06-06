Костанайский студент создал приложение для работающих во время ЧС волонтеров

Роман Говако, студент второго курса Костанайского индустриально-педагогического колледжа, создал мобильное приложение для волонтёров, которое позволяет найти подходящие проекты, записаться на них и участвовать, а организациям - управлять и координировать работу добровольцев. Особенно это помогло во время паводков, которые обрушились на область весной этого года. Приложение успешно себя зарекомендовало, передает корреспондент агентства Kazinform.

Свой дебют приложение отметило уже во время действия ЧС в некоторых районах Костанайской области. Как заявил сам разработчик, приложение помогает волонтёрам найти подходящие проекты, записаться на них и участвовать, а организациям - управлять и координировать работу добровольцев. Оно обеспечивает прозрачность и понятность процесса, укрепляя доверие и мотивацию к участию.

- Приложение автоматизирует работу волонтёров, делая ее более эффективной и удобной, - отметил Роман.

Что представляет собой программа? Это своеобразная система автоматизированного учёта волонтёрских часов и выполненных задач, упрощающих процессы учёта и отчётности. Волонтёры могут легко отслеживать свой вклад, а организации — эффективно управлять ресурсами и оценивать влияние своей работы. Эти сведения становятся своеобразным портфолио, которое помогает при трудоустройстве на работу.