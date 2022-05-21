21 Мая 2022 04:19

Костанайский спортсмен стал победителем Всемирной гимназиады школьников

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Выступающий в составе казахстанской сборной на Всемирных школьных летних играх на западе Франции костанайский школьник Дмитрий Энес стал чемпионом на соревнованиях по плаванию на дистанции 50 м баттерфляем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В составе сборной Казахстана выступают на играх 234 человека по 18 видам спорта. В том числе это и семеро костанайских школьников.

«Гордимся нашим чемпионом! Дмитрий Энес стал чемпионом Всемирной гимназиады школьников, которая проходит во французской Нормандии, на дистанции 50 метров баттерфляем. Дмитрий - ученик общеобразовательная школа №4 города Лисаковска. Желаем новых побед!»,- сообщили в областном управлении образования.

Дмитрий одержал победу, выступая в соревнованиях по плаванию на дистанции 50 метров баттерфляем. В финале за первое место боролись также пловцы из Венгрии и Украины.

В финальном заплыве Дмитрий и Болдижар Магда из Венгрии показали время 25,16 секунды, финишировав одновременно. В итоге оба спортсмена стали обладателями золотых медалей. Третье место на этой дистанции - у пловца из Украины Олександра Желтякова со временем 25,42 секунды.