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Костанайский сельчанин получил удостоверение личности спустя 20 лет

21 Февраля 2022 14:42
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Костанайский сельчанин получил удостоверение личности спустя 20 лет

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Житель Костанайской области 20 лет жил без документов. Получить удостоверение личности сельчанину помог участковый, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

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38-летний Валерий Марин родился в Великоберезнянском районе Закарпатской области Республики Украина. На протяжении 20 лет он не имел возможность своевременно оформить документ, удостоверяющий личность. По словам Валерия Марина, он попал в трудную жизненную ситуацию.

Проживает он на сегодняшний день в селе Сәт Карасуского сельского округа Амангельдинского района. Мужчина обратился к местному участковому. Полицейский Дастан Кушпанов отвез сельчанина в районный центр и помог в сборе справок.

«После обращения мужчины в полицию мы начали оказывать ему помощь по сбору необходимых документов, сделали соответствующие запросы для установления правового статуса», - говорит старший инспектор Жасулан Абдигамидов.

Уже в короткие сроки мужчина получил долгожданный документ.

В полиции отметили, что работа в данном направлении велась в течение всего года. Благодаря работе сотрудников полиции Амангельдинского района в прошлом году помогли получить удостоверение личности пяти сельским жителям.

В. Марин говорит, что полицейские оказали большую помощь. Ведь он не значился в базах данных и не мог официально устроиться на работу. Также сельчанин выразил благодарность в адрес начальника отдела полиции Амангельдинского района Каирбека Баженова.


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#Костанайская область   #Регионы   #Общество  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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