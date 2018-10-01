Костанайский противотуберкулёзный санаторий задолжал своим работникам около 5 млн тенге

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Вопросы трудовых отношений на территории Костанайской области обсудили сегодня в ходе расширенного совещания с акимами всех уровней, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

С начала года в уполномоченный орган по труду поступило 870 обращений по фактам нарушений трудовых прав работников, по итогам рассмотрения которых проведено 432 проверки. По результатам проверок выявлено 908 нарушений трудового законодательства, безопасности и охраны труда, в том числе по трудовым отношениям - 640, по безопасности и охране труда - 268. Все они, как сообщил заместитель акима области Марат Жундубаев, устранены.

Но тем не менее штрафы за нарушения наложены. Так, по выявленным нарушениям трудового законодательства в 2018 году наложено 211 штрафов на сумму 24,6 млн тенге, из них уже взыскано 88,6%.

«Большую долю обращений, поступающих в государственную инспекцию труда области, составляют вопросы выплаты заработной платы.

В текущем году по линии инспекции труда области взыскано заработной платы на сумму 118,5 млн тенге перед 1540 работниками, а в целом в рамках работы действующего антикризисного штаба задолженность по заработной плате погашена на сумму 401 млн тенге перед более 5 тыс работниками», - сообщил М. Жундубаев. - На сегодняшний день текущая задолженность составляет 4,7 млн тенге перед 132 работниками на одном предприятии - это КГКП «Костанайский областной противотуберкулезный санаторий имени М. Карабаева».

Аким поднял руководство санатория. Как заверили здесь, ими оплачена заработная плата за август, но есть задолженность за сентябрь в 4,7 млн тенге, которую намерены погасить только в ноябре.

«Здесь системной работы нет. Если каждый раз так будет, это никуда не годится. Это такие же люди, у них такие же кредиты. Чтобы каждый месяц вовремя шла выплата заработных плат», - поручил аким области Архимед Мухамбетов.

Как стало ясно в ходе совещания, у работодателей есть долги перед костанайцами не только по заработной плате, но и по социальным пенсионным выплатам.

«Проведенный анализ показал, что по состоянию на 1 октября наибольшая задолженность отмечается в ТОО «Алтын дала+» (задолженность по пенсионным - 1,8 млн, по соцотчислениям - 773 тыс тенге). Есть задолженность и в Сарыкольском районе, в ТОО «Рудрем-1»: по пенсионным - 1,1 млн, соцотчислениям - 702 тыс тенге», - сообщил замакима М. Жундубаев.

И таких предприятий по области ещё 6. Поэтому в целях недопущения роста напряженности и обеспечения социальных обязательств предприятий перед работниками, акимам регионов совместно с органами государственных доходов было поручено взыскивать отчисления в принудительном порядке.

Акимам регионов, где есть проблемы со своевременной выплатой заработной платы, также было поручено на постоянной основе проводить мониторинг ситуации на «проблемных» предприятиях с целью выявления любых предпосылок в ухудшении условий труда, связанных с невыплатой заработной платы.

Фото: sanatorbolnica.kz