Костанайский противопаводковый штаб работает в круглосуточном режиме

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Областной противопаводковый штаб в Костанае перешёл на круглосуточный режим работы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Ночью в регионе еще держится минусовая температура, а днем из-за плюсовых температур уже образуются воды. В связи с этим, начали поступать первые вызовы от костанайцев.

«В эти дни сотрудники территориальных подразделений ДЧС Костанайской области проводят подворовые обходы в частном секторе и разносят памятки, ещё раз напоминая владельцам домов о том, что снег на территории надо во время и по максимуму отчистить, и вывести его со двора. В случае подтопления, местных жителей просят сразу же обращаться по телефону экстренных служб»,- сообщили в ДЧС области.

Между тем, только только за прошедшие выходные в связи с потеплением и таянием снега в областном центре поступило более десятка вызовов от домовладельцев о подтоплениях. Некоторые домовладельцы для откачки воды используют свои мотопомпы.

«В эти дни в круглосуточном режиме работает областной противопаводковый штаб и дежурная служба областного акимата. В случае необходимости граждане могут позвонить на номер 112 или 109. Заявку примут и на нее оперативно отреагируют»,- пояснили в ведомстве.

Спасателями проведены 279 обходов с охватам более 7 тысяч дворов, проинструктировано больше 17 тысяч человек.