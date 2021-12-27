+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 1 °С
USD 432.28 EUR 490.16
RUB 5.89 CNY 67.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Костанайский пожарный взял Кубок Казахстана по гиревому спорту

27 Декабря 2021 12:37
Поделиться:
Костанайский пожарный взял Кубок Казахстана по гиревому спорту

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Костанайский пожарный-спасатель Дмитрий Балацко выиграл Кубок Республики Казахстан по гиревому спорту по программе двоеборья - толчок и рывок, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Костанайской области.

Новости по теме
В Нур-Султане прошел фестиваль скандинавской ходьбы
Экибастузские пожарные провели конкурс на лучшую снежную фигуру Названы победители республиканского турнира по настольному теннису в Алматы Первая ракетка Казахстана завершит год в ТОП-15 рейтинга WTA

Чемпионат проходил с 18 по 21 декабря в Уральске и собрал около 100 спортсменов из всей страны. Костанайскую область представили два человека, входящие в сборную Казахстана.

Своими впечатлениями о долгожданной победе поделился старший пожарный-спасатель СПЧ-1 Костанай, сержант гражданской защиты Дмитрий Балацко. Он уже 10 лет работает в противопожарной службе, а гиревым спортом занимается 12 лет.

Дмитрий гордится тем, что делает успехи в спорте и приносит первые места своей области. В этот раз он не только завоевал кубок, но и поставил рекорд Казахстана, подняв гирю весом 85 килограммов 201 раз.

«В юности, когда я учился в колледже, я видел, как мой одногруппник занимается этим, видел азарт и горящие глаза от любви к спорту. Думаю, что я хотел также чего-то достичь в спорте, и меня сподвиг чужой пример пойти и стать гиревиком», - делится Дмитрий.

Уходящий 2021 год запомнился Дмитрию яркими победами. В апреле проходил Чемпионат Азии в Ташкенте – первое место, Чемпионат мира – третье место, соревнования в Щучинске в июне - первое место, соревнования в феврале в Актобе - и также первое место. Все это не считая областных соревнований.

Подобные соревнования проходят ежегодно. Для сотрудников МЧС, как отмечают в ведомстве, гиревой спорт не просто развлечение. Их главная цель - повышение роли гиревого спорта в профессиональной деятельности сотрудников и достижение высокого уровня спортивного мастерства.

«В свободное от работы время я три раза в неделю я занимаюсь спортом, чтобы поддерживать свое тело в здоровой форме. Также на работе у пожарных присутствует спортивный уголок, где есть гири, штанги, так мне удается всегда быть подтянутым и здоровым», - подытожил Дмитрий.


Подписывайтесь на наш канал:

#Костанайская область   #Спорт  
Поделиться:

Автор:

Жанна Мусабаева

Новости по теме
В Нур-Султане прошел фестиваль скандинавской ходьбы
Экибастузские пожарные провели конкурс на лучшую снежную фигуру
Названы победители республиканского турнира по настольному теннису в Алматы
Первая ракетка Казахстана завершит год в ТОП-15 рейтинга WTA
Популярное
1 Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 11 регионах
2 «Волшебный лед Кольсая». Алматинка вновь восхитила Казнет катанием на замерзшем озере
3 Какая будет погода 27 декабря в Казахстане
4 40-метровый флагшток возвели в поселке Отеген-Батыр близ Алматы
5 Спас детей из пожара: костанайского школьника-героя наградит Архимед Мухамбетов
6 В Алматы встретили икону - подарок Патриарха Кирилла по случаю 30-летия Независимости Казахстана
Читайте также
Когда состоится матч чемпионата КХЛ «Барыс» — «Автомобилист»
Велопарад Дедов Морозов и Снегурочек прошел в Нур-Султане
Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 11 регионах
«Волшебный лед Кольсая». Алматинка вновь восхитила Казнет катанием на замерзшем озере
Какая будет погода 27 декабря в Казахстане
40-метровый флагшток возвели в поселке Отеген-Батыр близ Алматы
Спас детей из пожара: костанайского школьника-героя наградит Архимед Мухамбетов
В Алматы встретили икону - подарок Патриарха Кирилла по случаю 30-летия Независимости Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив