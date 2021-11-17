Костанайский полицейский спас замерзающего мужчину

«Приехавшая нам место следственно-оперативная группа установила, что 50-летний мужчина вышел из дома около 9 вечера и более 4 часов его нет. Как оказалось, мужчина приехал на заработки из Туркестанской области совсем недавно, поселок не знает. Его телефон был отключен, - пояснили в полиции. - К поискам подключились участковый инспектор капитан полиции Дархан Турганов и работники, с кем проживал мужчина»

Полицейский стал обходить ночью каждый дом в селе.

«Поселок Родина - большой. Через 6 часов поисковых мероприятий я обнаружил мужчину в подвале двухэтажного дома. Он сидел и замерзал», - рассказал капитан полиции.

Жаксылык Ерасыл поблагодарил полицейских за помощь в поиске брата.