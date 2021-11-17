+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: -2 °С
USD 429.68 EUR 488.16
RUB 5.92 CNY 67.31
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Костанайский полицейский спас замерзающего мужчину

17 Ноября 2021 21:19
Поделиться:
Костанайский полицейский спас замерзающего мужчину

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Участковый инспектор полиции города Аркалыка Дархан Турганов нашел замерзающего мужчину, который заблудился в незнакомой местности. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Пропавшего подростка нашли у дедушки в Актюбинской области
Шесть человек задержаны за скотокрадство в Атырауской области Дрифтовавший в центре Алматы автолюбитель привлечен к ответственности Два человека погибли в ДТП на трассе в Алматинской области

Как рассказали в департаменте полиции области, 16 ноября около часа ночи в полицию города Аркалыка обратился мужчина и сообщил, что его брат вышел из дома в поселке Родина и не вернулся.

«Приехавшая нам место следственно-оперативная группа установила, что 50-летний мужчина вышел из дома около 9 вечера и более 4 часов его нет. Как оказалось, мужчина приехал на заработки из Туркестанской области совсем недавно, поселок не знает. Его телефон был отключен, - пояснили в полиции. - К поискам подключились участковый инспектор капитан полиции Дархан Турганов и работники, с кем проживал мужчина»

Полицейский стал обходить ночью каждый дом в селе.

«Поселок Родина - большой. Через 6 часов поисковых мероприятий я обнаружил мужчину в подвале двухэтажного дома. Он сидел и замерзал», - рассказал капитан полиции.

Жаксылык Ерасыл поблагодарил полицейских за помощь в поиске брата.

«Мой брат жив и здоров. Спасибо участковому Дархану Турганову!»,- отметил Ж. Ерасыл.


Подписывайтесь на наш канал:

#Костанайская область   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Жанна Мусабаева

Новости по теме
Пропавшего подростка нашли у дедушки в Актюбинской области
Шесть человек задержаны за скотокрадство в Атырауской области
Дрифтовавший в центре Алматы автолюбитель привлечен к ответственности
Два человека погибли в ДТП на трассе в Алматинской области
Популярное
1 У шестерых детей диагностирован синдром Кавасаки в Акмолинской области
2 Россиянин заявил, что 20 лет находится в рабстве: подозреваемый карагандинец задержан
3 В СКО стремительно промерзает почва
4 Султан Камалетдинов назначен заместителем министра обороны РК
5 Тараз накрыла пыльная буря
6 Водитель такси установил подложные российские номера, чтобы не платить штрафы
Читайте также
Дрифтовавший в центре Алматы автолюбитель привлечен к ответственности
Туши утонувших лошадей пытались продать на рынке Петропавловска
У шестерых детей диагностирован синдром Кавасаки в Акмолинской области
Россиянин заявил, что 20 лет находится в рабстве: подозреваемый карагандинец задержан
В СКО стремительно промерзает почва
Султан Камалетдинов назначен заместителем министра обороны РК
Тараз накрыла пыльная буря
Водитель такси установил подложные российские номера, чтобы не платить штрафы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив