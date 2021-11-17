Костанайский полицейский спас замерзающего мужчину
КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Участковый инспектор полиции города Аркалыка Дархан Турганов нашел замерзающего мужчину, который заблудился в незнакомой местности. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Как рассказали в департаменте полиции области, 16 ноября около часа ночи в полицию города Аркалыка обратился мужчина и сообщил, что его брат вышел из дома в поселке Родина и не вернулся.
«Приехавшая нам место следственно-оперативная группа установила, что 50-летний мужчина вышел из дома около 9 вечера и более 4 часов его нет. Как оказалось, мужчина приехал на заработки из Туркестанской области совсем недавно, поселок не знает. Его телефон был отключен, - пояснили в полиции. - К поискам подключились участковый инспектор капитан полиции Дархан Турганов и работники, с кем проживал мужчина»
Полицейский стал обходить ночью каждый дом в селе.
«Поселок Родина - большой. Через 6 часов поисковых мероприятий я обнаружил мужчину в подвале двухэтажного дома. Он сидел и замерзал», - рассказал капитан полиции.
Жаксылык Ерасыл поблагодарил полицейских за помощь в поиске брата.
«Мой брат жив и здоров. Спасибо участковому Дархану
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