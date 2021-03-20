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    16:46, 20 Март 2021 | GMT +6

    Костанайский полицейский получил ключи от квартиры в преддверии праздника Наурыз

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    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ—В канун празднования Наурыз мейрамы ключи от двухкомнатной квартиры получил участковый инспектор отдела полиции Житикаринского района, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

    Вопрос с жильем участковый инспектор озвучил ранее начальнику ДП Костанайской области Бекету Аймагамбетову в ходе встречи с участковыми инспекторами полиции в этом регионе. И она не осталась без внимания.

    В торжественной обстановке аким Житикаринского района Абай Ибраев вручил ключи от новой квартиры участковому инспектору старшему лейтенанту Сакену Сапарбекову.
    Жилищный вопрос у молодого полицейского, как выяснилась, стоял давно. В этом районе он работает уже два года, по направлению приехал из Южно-Казахстанской области. С семьей все это время снимал квартиру.
    Руководитель департамента полиции Костанайской области посетил Житикаринский район в ноябре прошлого года. Вместе с акимом Бекет Аймагамбетов посетил участковые пункты полиции в районном центре и акцентировал внимание на создании необходимых условий для полицейских, в том числе - и жилищных.
    «Спасибо большое руководству департамента полиции и акиму района за решение жилищного вопроса. Сегодня для участковых создаются необходимые условия в работе», - отметил участковый инспектор полиции.


    Теги:
    МВД РК Костанайская область Наурыз Жилье Правоохранительные органы
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