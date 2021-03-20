Костанайский полицейский получил ключи от квартиры в преддверии праздника Наурыз

В торжественной обстановке аким Житикаринского района Абай Ибраев вручил ключи от новой квартиры участковому инспектору старшему лейтенанту Сакену Сапарбекову.

Жилищный вопрос у молодого полицейского, как выяснилась, стоял давно. В этом районе он работает уже два года, по направлению приехал из Южно-Казахстанской области. С семьей все это время снимал квартиру.

Руководитель департамента полиции Костанайской области посетил Житикаринский район в ноябре прошлого года. Вместе с акимом Бекет Аймагамбетов посетил участковые пункты полиции в районном центре и акцентировал внимание на создании необходимых условий для полицейских, в том числе - и жилищных.

«Спасибо большое руководству департамента полиции и акиму района за решение жилищного вопроса. Сегодня для участковых создаются необходимые условия в работе», - отметил участковый инспектор полиции.