Костанайский общественный совет будет мониторить деятельность госорганов

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Совместно с Антикоррупционной службой члены Общественного совета Костанайской области намерены мониторить работу местных государственных органов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Для борьбы с коррупцией необходимы системные усилия и согласованные действия, направленные, в первую очередь, на устранение причин и условий возникновения коррупции. А ведь кроме экономического ущерба, коррупция разъедает души и психологию наших граждан, - заявил в ходе круглого стола председатель областного Общественного совета Серик Бектурганов. — Одна Антикоррупционная служба не справится с этой задачей, учитывая, что основная функция у них - пресекать правонарушения и выявлять коррупционеров. И этой работы у них пока еще немало. В такой ситуации в рамках функциональных прав Общественного совета мы могли бы оказать определенное содействие в противодействии коррупции, ее профилактике и предотвращении».

Руководитель областной Антикоррупционной службы Серикжан Мырзалы выразил надежду, что сквозь призму исполнения поручений Главы государства по реализации Концепции «слышащего государства», Общественный совет сможет сыграть важную роль в выработке механизмов по проведению мониторинга деятельности и результатов анализов коррупционных рисков государственных органов региона.

«Недавно принятая Концепция антикоррупционной политики предусматривает усиление роли гражданского общества в противодействии коррупции, - рассказал собравшимся Серикжан Мырзалы - Это выражается в развитии общественного контроля, в частности проведения общественного мониторинга проектов и планов развития регионов, усиления роли общественных советов в превенции коррупции, упрощение публичной информации, расширение потенциала журналистов, развитие института порицания, принятие Закона «Об общественном контроле» и другое. Эти механизмы сейчас на стадии реализации, поэтому считаем, что участие общественных советов, играет важную роль через инструменты СМИ, диалоговых площадок и мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение коррупции».

В частности, соглашением о сотрудничестве теперь предусмотрено проведение членами Общественного совета на постоянной основе совместных мониторингов информационной работы государственных органов, превентивно-разъяснительная деятельность, участие в качестве экспертов в анализах коррупционных рисков и контроль качества исполнения рекомендаций по их устранению.

По итогам встречи в структуре областного Общественного совета появился комитет, в чью компетенцию теперь входят вопросы формирования антикоррупционной культуры и реализации механизмов гражданского контроля на территории области.

По словам организаторов, деятельность комитета будет носить постоянный характер, с заслушиванием отчетной информации его членов не менее чем раз в полгода.