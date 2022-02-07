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Костанайский конькобежец Денис Кузин записал видеообращение к казахстанцам

7 Февраля 2022 20:20
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Костанайский конькобежец Денис Кузин записал видеообращение к казахстанцам

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Участник зимних Олимпийских игр в Пекине Денис Кузин записал для казахстанцев видеоролик, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

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Как оказалось, Денис Кузин работает полицейским. В видеоролике Денис передает привет всем казахстанцам и коллегам-полицейским.

«Известный спортсмен работает участковым инспектором полиции по делам несовершеннолетних в отделе полиции Карасуского района. Денис с нетерпением ждет соревнований. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом! Поддержим нашего земляка и пожелаем ему победы!»,- отметили в полиции.

В ведомстве также напомнили о заслугах и наградах Кузина, завоёванных ранее. Денис Кузин - участник Олимпийских игр-2010, чемпион Азиатских игр-2011 на 1500 м. Чемпион мира 2013 года на дистанции 1000 м. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан.

Лицензию для участия в XXIV Зимних Олимпийских играх Денис Кузин завоевал в декабре прошлого года в Калгари (Канада) на IV Кубке мира, побив свой личный рекорд, установленный в 2013 году.


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#Костанайская область   #Спорт   #Видео   #МВД РК   #Олимпиада-2022  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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