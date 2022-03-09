Костанайский девятиклассник победил на международной математической олимпиаде

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Костанайский ученик 9 класса лицея-интерната стал победителем Международной олимпиады «Шелковый путь», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

7-8 марта 2022 года в Алматы прошла Международная олимпиада «Шелковый путь». Олимпиада, ставшая уже традиционной, прошла в офлайн-формате на базе Казахского национального университета им. аль-Фараби.

«Лучшие математики со всей страны собрались, чтобы не только решить сложные и интересные задачи, но и пообщаться, обменяться опытом. Костанайская область была представлена 2 учащимися лицея-интерната «Білім-Инновация» для одаренных детей: Жаном Даутовым и Диасом Исмаиловым, учащимися 9 классов»,- сообщили в областном управлении образования.

Для Диаса – это новый опыт участия в международных олимпиадах, а для Жана – это новый этап в его олимпийской жизни. В прошлом году в олимпиаде «Шелковый путь» Жан завоевал бронзовую медаль, а в этом году стал победителем олимпиады.

«Поздравляем с успешным выступлением Жана и его наставника Дарына Сейдуалы. Впереди у Жана, Диаса и их тренера еще одна международная олимпиада – Азиатско-Тихоокеанская математическая олимпиада, которая пройдет 14-15 марта», - дополнили в ведомстве.