Костанайский десятиклассник стал призером двух международных олимпиад

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Костанайской области и своей школе ученик 10 класса Жан Даутов принес «золото» и «серебро», приняв участие в двух международных олимпиадах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

13-14 марта 2023 года в Алматы прошли 2 международные математические олимпиады: Азиатско-Тихоокеанская математическая олимпиада и Международная олимпиада «Шелковый путь». Здесь собрались лучшие математики со всей страны, чтобы не только решить сложные и интересные задачи, но и пообщаться и обменяться опытом.







«Костанайская область была представлена 2 учащимися лицея-интерната «Білім-Инновация» для одаренных детей: Даутовым Жаном (10 класс) и Саматовым Алиханом (8 класс). Для Алихана – это новый опыт участия в международных олимпиадах, а для Жана – это новый этап в его олимпийской жизни. В прошлом году в олимпиаде «Шелковый путь» Жан завоевал золотую медаль, а в этом году стал призером двух олимпиад: золотая медаль - Азиатско-Тихоокеанской математической олимпиады и серебряная - олимпиады «Шелковый путь»,- сообщили в областном управлении образования.