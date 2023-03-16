Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Костанайская область

Костанайский десятиклассник стал призером двух международных олимпиад

16 Марта 2023, 23:00
Костанайский десятиклассник стал призером двух международных олимпиад Фото: пресс-служба областного управления образования Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Костанайской области и своей школе ученик 10 класса Жан Даутов принес «золото» и «серебро», приняв участие в двух международных олимпиадах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

13-14 марта 2023 года в Алматы прошли 2 международные математические олимпиады: Азиатско-Тихоокеанская математическая олимпиада и Международная олимпиада «Шелковый путь». Здесь собрались лучшие математики со всей страны, чтобы не только решить сложные и интересные задачи, но и пообщаться и обменяться опытом.

photo

«Костанайская область была представлена 2 учащимися лицея-интерната «Білім-Инновация» для одаренных детей: Даутовым Жаном (10 класс) и Саматовым Алиханом (8 класс). Для Алихана – это новый опыт участия в международных олимпиадах, а для Жана – это новый этап в его олимпийской жизни. В прошлом году в олимпиаде «Шелковый путь» Жан завоевал золотую медаль, а в этом году стал призером двух олимпиад: золотая медаль - Азиатско-Тихоокеанской математической олимпиады и серебряная - олимпиады «Шелковый путь»,- сообщили в областном управлении образования.

Годом ранее Жан Даутов уже брал «золото» на Тихоокеанской математической олимпиаде.


Новости по теме
Прием документов для поступления в первый класс в этом году начнется с 3 апреля
Учителя казахстанских школ ознакомились с опытом коллег Бельгии и Франции
Программу отбора и подготовки лидеров изменений в образовании запустят в Казахстане
Теги:
Читайте также
Заморозки, осадки, пыльная буря ожидаются в Казахстане
Бронзовому призеру ЧМ по боксу Надежде Рябец вручили сертификат на полмиллиона тенге
Стартовал прием документов иностранцев для бесплатного обучения в вузах РК
Сайлаубек Ещанов избран председателем Костанайского областного маслихата
Водитель врезался в теплотрассу и погиб в Костанайской области
Прием документов для поступления в первый класс в этом году начнется с 3 апреля
Почти 13 тысяч костанайцев находятся за чертой бедности и получают соцпомощь
Почти 10 млрд тенге направят на поддержку МСБ в Костанайской области
Новости партнеров
Популярное
1 Похолодание до 22 градусов мороза ожидается в Казахстане
2 Первые 30 госслужащих назначены на руководящие должности без конкурса в Казахстане
3 Лучшей акмолинской спортсменкой признана Карина Ибрагимова
4 Денис Рыпаков назначен председателем Восточно-Казахстанского областного маслихата
5 Китайская компания продолжит строительство LRT – акимат Астаны

Лента новостей